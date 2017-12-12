Аварійна служба ПАТ «Львівгаз» відреагувала на 23 тисячі звернень споживачів від початку року

У середньому за добу на екстрений номер «104» надходить 80 викликів.

Основною причиною звернень до аварійної служби є витоки газу на внутрішньобудинкових газових мережах. Так, впродовж 11 місяців цього року аварійні бригади виявили та ліквідували 14 179 витоків в будинках споживачів Львівської області, з них лише 4 383 у Львові. Найчастіше витоки газу виникають через несправність газового обладнання, його самовільне встановлення та ремонт сторонніми особами.

З настанням холодів споживачі інтенсивніше користуються газовими приладами і, намагаючись зберегти тепло в помешканні, нехтують правилами безпеки.ї

«Зазвичай споживачі герметизують приміщення, через що зникає приплив свіжого повітря. Відтак, під час роботи газового приладу кисень повністю «вигорає», а в помешканні накопичується небезпечний та отруйний чадний газ. Ми звертаємось до споживачів, дотримуйтесь простих правил безпеки, не ремонтуйте газове обладнання власноруч, не залишайте його без нагляду, перевіряйте наявність тяги в димових та вентиляційних каналах», – зазначає Директор технічний ПАТ «Львівгаз» Павло Сербан.

Реагування на аварійні виклики споживачів Львівської області забезпечує 31 бригада ПАТ «Львівгаз», а це загалом 303 кваліфікованих фахівців, котрі працюють 24 години на добу, 7 днів на тиждень.

Інфомаційна довідка. ПАТ «Львівгаз» – компанія, яка займається транспортуванням природного газу через розподільчі газопроводи на території Львівської області. Це найстаріше вітчизняне підприємство у своїй галузі, а також одне з найбільших за рівнем газифікації. Щороку компанія транспортує приблизно 1,5 мільярдів кубометрів природного газу до споживачів Львівщини. Природний газ потрапляє до споживачів Львівщини через розподільчі мережі ПАТ «Львівгаз». Загальна довжина розподільних газопроводів в області становить 24 712,284 км, з яких розподільні 16 638,736 км, та газопроводи-вводи 8 073,548 км. Регулювання тиску газу здійснюється за допомогою 4 267 газорегуляторних пунктів та 72 781 будинкового регулятора.