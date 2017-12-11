Завтра у Львові перекриють перехрестя вул. Тернопільська – П.Мирного – Угорська – С.Литвиненка
Проїзд транспорту буде неможливий до суботи
У департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР повідомили, що тут будуть проводити роботи з улаштування дорожнього покриття.
Отож перехрестя перекриють для транспорту завтра з 9:00, а дозволять проїзд 16 грудня о 18:00.
Департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради просить вибачення у мешканців за тимчасові незручності пов’язані з проведенням необхідних ремонтних робіт.