Завтра у Львові перекриють перехрестя вул. Тернопільська – П.Мирного – Угорська – С.Литвиненка

Проїзд транспорту буде неможливий до суботи

У департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР повідомили, що тут будуть проводити роботи з улаштування дорожнього покриття.

Отож перехрестя перекриють для транспорту завтра з 9:00, а дозволять проїзд 16 грудня о 18:00.

Департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради просить вибачення у мешканців за тимчасові незручності пов’язані з проведенням необхідних ремонтних робіт.