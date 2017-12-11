Завтра призупинять подачу води до частини будинків у Галицькому районі

Як повідомили у ЛМКП «Львівводокал», 12 грудня з 10.00 і до 18.00 буде призупинено подачу води у Галицький район Львова обмежений вулицями: вул. Стрийська (парна сторона від № 2 до № 48, непарна від № 1 до № 19), вул. Лижвярська – вул. Літня – вул. Дзиндри – вул. І.Франка (парна сторона від № 88 до № 148, непарна від № 101 до № 123) – вул. Паркова – вул. Самчука – вул. Лемика – вул. Мушака – вул. Свєнціцького. Причина відсутності води – планові роботи з переврізки новозбудованого трубопроводу та підключення приєднань до житлових будинків на вул. Рутковича.