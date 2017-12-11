Замарстинівську закрили для руху електротранспорту (схема об’їзду)

Як повідомили у ЛКП «Львівелектротранс», від сьогодні, 11 грудня, закрито для руху електротранспорту вул. Замарстинівську у зв’язку з критичним станом трамвайної колії. Відповідно, не курсуватимуть трамваї № 4 і № 5. Натомість відновить рух трамвайний маршрут № 11, а на маршруті № 3 збільшать кількість вагонів.

Наприкінці жовтня 2017 року Державне підприємство «Київська державна регіональна інспекція міського електротранспорту» завершила обстеження та перевірку ділянки колії та дорожнього покриття по вулиці Замарстинівській (від вулиці Гайдамацької до розворотного кільця по вулиці Торф’яній), яка перебуває в експлуатації з 1949 року та на якій востаннє капітальний ремонт проводили ще у 1971-1973 роках. У підсумку обстеження встановили, що колія має понаднормативне зношення головки рейки, її бокової частини та губи рейки. Крім того, зруйнована основа трамвайної колії і дорожнє покриття.

«Відтак, щоб не допустити аварійних ситуацій і руйнування несівної здатності кузовів трамвайних вагонів, директор ЛКП «Львівелектротранс» підписав наказ припинити рух трамвайних маршрутів № 4 та № 5 на вказаній ділянці дороги, а також демонтувати контактну мережу на цій ділянці у зв’язку з проведенням повномасштабних ремонтних робіт.

Також, зважаючи на скасування руху трамвайних маршрутів № 5 та № 4, ЛКП «Львівелектротранс» відновить трамвайний маршрут № 11 (пл. Соборна – ТЦ «Скриня») та збільшиться кількість вагонів на маршруті № 3», – повідомив Іван Бондар, начальник відділу інформації та зв’язків з громадськістю ЛКП «Львівелектротранс».

Нагадаємо, раніше у міській раді обіцяли, що капітальний ремонт вул. Замарстинівської розпочнуть ще цього року.