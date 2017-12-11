За півроку безвізом скористалися 355 000 українців

Сьогодні минає півроку відтоді, як громадяни України вільно користуються правом безвізових поїздок до країн Європейського Союзу, за винятком Великої Британії та Ірландії та включаючи чотири шенгенські держави – Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію та Швейцарію

Загалом від початку дії безвізу з країнами ЄС співробітники Держприкордонслужби на кордоні оформили 355 тисяч громадян України, які, подорожуючи, скористалися перевагами спрощеної системи. При цьому більш ніж 128 тисяч українців використовували для подорожей авіаційний транспорт, 227 тисяч наших співвітчизників подорожували автомобілями і залізницею, а незначна кількість громадян прямували через морські пункти пропуску.

У рамках безвізового режиму з країнами ЄС найбільше українці прямували через кордон з Польщею та Румунією – майже 90 тисяч та 65 тисяч осіб відповідно. Загалом спільний кордон з ЄС перетнули 64% безвізовиків.

Певний «ажіотаж» серед охочих безперешкодно подорожувати спостерігався у перші місяці дії безвізу – в середньому прикордонники оформляли до 80 тисяч українців за місяць. Наразі спостерігається зменшення кількості подорожніх у безвізовому порядку. У листопаді цей показник становив 32,5 тисячі осіб.

Водночас загальна кількість поїздок громадян України до європейських країн за три літніх місяці 2017 року зросла на 10% порівняно з аналогічними трьома місяцями 2016 року.

У рамках безвізу українські прикордонники отримали доступ до баз даних Інтерполу в 126 міжнародних і міждержавних пунктах пропуску. Це дало змогу з початку року виявити майже 2 тисячі розшукуваних осіб, 657 паспортних документів і 198 викрадених транспортних засобів.