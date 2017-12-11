За перший вікенд фільм «Кіборги» подивилося понад 106 тисяч глядачів

Фільм побачило 106 350 глядачів, – повідомляє Держкіно.

Як зазначив голова Держкіно Пилип Іллєнко, «цей фільм зараз дуже на часі, і я радий, що наш глядач так високо його оцінив. Для мене такий результат є оцінкою глядачами роботи Держкіно».

«Я щиро вдячний глядачам за повні зали, оплески і листи подяки, які ми отримуємо від вас. Для мене, як режисера, це найвища оцінка моєї роботи. І ми щасливі, що нам вдалося зняти чесне кіно, яке торкає усіх», – зазначив Ахтем Сеїтаблаєв, режисер фільму.

«Дуже приємно, що наш фільм побачило так багато глядачів, це означає, що в рамках соціальної ініціативи #ЯНебайдужий ми перерахуємо у Фонд «Повернись живим» 531 750 грн. Попереду ще кілька тижнів прокату, тож запрошуємо всіх у кінотеатри на фільм «Кіборги», – додала Іванна Дядюра, продюсер «Кіборгів».