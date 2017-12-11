За останній тиждень у Львові поменшало хворих на грип та ГРІ
Показник захворюваності – 518,99 на 100 тисяч населення, що нижче від рівня епідемічного порогу (614,62 на 100 тис. населення) на 15,5%. Порівняно з попереднім тижнем, спостерігається зниження захворюваності на 3,6%.
Слід зауважити, що інтенсивний показник упродовж минулого тижня був меншим порівняно з аналогічними періодами протягом трьох сезонів спостереження. В сумарній захворюваності частка захворілих дітей до 17 років становила 54,5%, більшість хворих – у віковій групі 1-4 роки.
Головний позаштатний спеціаліст з епідеміології управління охорони здоров’я ЛМР Олена Баворовська нагадує, що грип дуже легко передається від людини до людини контактним (через руки) та повітряно-крапельним шляхом – коли хвора людина кашляє, чхає чи просто розмовляє. У зоні зараження перебувають люди в радіусі двох метрів навколо хворого. Хвора людина, навіть із легкою формою грипу, становить небезпеку для оточуючих протягом усього періоду прояву симптомів, а це в середньому 7 днів.
Вірус грипу небезпечний, проте вберегтися можна, дотримуючись простих правил:
– мийте руки часто, постійно носіть із собою вологі дезінфікуючі гігієнічні серветки;
– намагайтеся не торкатися обличчя в людних місцях;
– уникайте відвідування місць з великим скупченням людей;
– регулярно провітрюйте приміщення і робіть вологе прибирання;
– привчіть себе до корисних звичок: будьте фізично активними, уникайте стресу,
– висипайтеся, харчуйтеся поживною їжею;
– одягайтеся відповідно до погоди, тримайте ноги в теплі;
– уникайте близького контакту з хворим.
Також не треба забувати про щорічну вакцинацію, яка є найефективнішим засобом для захисту організму від вірусів грипу.
Також мешканцям нагадують, що за перших ознак захворювання – підвищення температури, кашель та нежить, біль у горлі – слід звертатися по медичну допомогу. Якщо захворіли, не слід іти на роботу, адже це не сприяє одужанню, а навпаки, погіршує перебіг захворювання, і цим наражаєте на небезпеку людей, які працюють з вами.