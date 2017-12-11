У Жовківському районі внаслідок пожежі загинула власниця будинку (фото)

10 грудня о 07:13 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в дерев’яному житловому будинку в с. Гійче Жовківського району.

Як інформує Головне управління ДСНС України у Львівській області, під час розвідки пожежі вогнеборці виявили на місці події тіло власниці, 1932 року народження. Внаслідок пожежі також отримав опіки 20% тіла брат власниці, 1943 року народження. Його в стані середньої важкості госпіталізований в Жовківську центральну районну лікарню.

Через щільне задимлення вогнеборці працювали в апаратах захисту органів дихання.

Пожежу локалізували о 08:10, ліквідували о 08:43 у складі ланки газодимозахисної служби. Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 35 кв.м та пошкоджено перекриття на площі 70 кв.м.

До ліквідації пожежі залучили 5 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки.

Обставини події та причини виникнення займання встановлюють.