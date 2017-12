У музеї «Територія Терору» відбудеться перегляд фільму Piano

Сюжет стрічки побудований навколо піаніно з Євромайдану. Музичний інструмент, який став одним з найбільш упізнаваних символів Революції Гідності, є головним героєм різних епізодів стрічки.

«Piano створено DRYGAS PRODUCTION за підсумками серії майстер-класів «Молоді про молодих» за підтримки Польського кіноінституту та телеканалу TVP-2. З українського боку у виробництві брали участь: виконавчий продюсер Олександра Братищенко, оператори Юрій Дунай, Олександр Чуйко, Денис Страшний, звукорежисери Юрій Плавко та Дмитро Терьохін, продакшн-компанії MiroGrahp, на чолі з Вікторією Слопіцькою.

Стрічка вже отримала низку міжнародних нагород і відзнак на фестивалях документального кіно Kraków Film Festival (Краків, 2015), медіафестиваль Człowiek w zagrożeniu (Лодзь, 2015), International Meetings for Film and Music (Дьор, Угорщина, 2016), Фестиваль DocFilm «Гідність та робота» (Гданськ, 2016), Міжнародний кінофестиваль Off Cinema (Познань, 2016), Festival International du Documentaire de Creation Escales Documentaires (Ле Рошель, 2016), Міжнародний фестиваль документального кіно MiradasDoc (Гія-де-Ісоріяе, Іспанія, 2017).

В Україні фільм презентуватиметься вдруге. Тривалість стрічки: 45 хв.