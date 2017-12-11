У Львові встановлюють головну ялинку (фото)

Головну ялинку Львова монтують на площі перед оперним театром. Нагадаємо, цьогоріч дерево дісталося Львову безкоштовно,

Як раніше писала “Львівська газета”, урочисте відкриття відбудеться у неділю 17 грудня.

«Відкриття буде іншим ніж зазвичай. Оскільки 19 грудня – це вівторок, і свято Миколая – той день, який львів’яни часто проводять у сім’ях, ми вирішили зробити відкриття у неділю, 17 грудня», – розповідає учасниця команди з організації різдвяних святкувань у Львові Марта Іванишин.

Відкриття основної ялинки у Львові супроводжуватиметься передачею пластунами Віфлеємського вогню та відбуватиметься під мелодію легендарного Щедрика у виконанні хору «Дударик». Центральну площу перед оперним заповнять «ангели» театру «Воскресіння».

Фото: Роман Бруцяк, Христина Процак