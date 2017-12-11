У Львові нагородили найкращих працівників культури та менеджерів культурних проектів

Кожен переможець отримав диплом та премію у розмірі 25 тис. грн

Учора, 10 грудня, в Палаці культури ім. Гната Хоткевича відбулося урочисте нагородження переможців конкурсів на відзначення найкращих працівників культури міста Львова та найкращих менеджерів міждисциплінарних проектів у сфері культури

Церемонія нагородження відбулася під час міського фестивалю «Місто, що надихає». Загалом нагороди отримали 18 осіб.

ВУ номінації «Бібліотечна справа» нагороджено Любов Цяпало – директора Централізованої бібліотечної системи м. Львова.

У номінації «Музичне мистецтво» нагороджено Дмитра Кацала – викладача теоретичних дисциплін Львівської державної хорової школи «Дударик» ім. Миколи Кацала; Андріяна Леськіва – директора Львівської дитячої школи мистецтв №5; Світлану Марко – викладача фортепіано Львівської державної музичної школи №2.

У номінації «Образотворче, хореографічне мистецтво та народна творчість» перемогу отримала Тетяна Роздобудько – викладач хореографічних дисциплін Львівської державної хореографічної школи.

У номінації «Театральне мистецтво» перемогли Микола Береза – актор, директор Львівського академічного театру ім. Леся Курбаса; Оксана Данчук – керівник літературно-драматургічної частини Львівського академічного драматичного театру ім. лесі Українки; Володимир Стецькович – художник-постановник Львівського академічного театру ім. Леся Курбаса; Вікторія Солов’юн – менеджер Львівського академічного драматичного театру ім. Лесі Українки; Марія Онещак – актриса Львівського академічного театру ім. Леся Курбаса; Ярослав Федоришин – директор Львівського академічного духовного театру «Воскресіння».

Переможці конкурсу на відзначення найкращих менеджерів міждисциплінарних проектів у сфері культури:

Вікторія Швидко – директорка ГО «Мистецька майстерня «Драбина», керівниця літературно-драматургічної частини Львівського академічного обласного театру ляльок, проектна менеджерка Львівського академічного драматичного театру ім. Лесі Українки

Богдан Тихолоз – директор Львівського національного літературно-меморіального музею Івана Франка

Іоланта Пришляк – голова правління оркестру «INSO-Львів», заступниця генерального директора з організаційно-правових питань та зв’язків з громадськістю Львівської обласної філармонії

Михайло Барабаш – художник, куратор мистецьких проектів

Ольга Райтер – керівниця Львівської кінокомісії, менеджерка культурних проектів

Анастасія Нечипоренко – кураторка мистецьких проектів

Юрій Вовкогон – координатор культурних проектів Мистецького об’єднання «Дзиґа».

Нагадаємо, на вихідних, 9-10 грудня, у Першій львівській медіатеці, що на вул. Мулярській, 2А, та у Міському палаці культури ім. Гната Хоткевича (вул. Кушевича, 1) офіс «Львів – місто літератури ЮНЕСКО» організував фестиваль «Місто, що надихає».

«Місто, що надихає» – міський фестиваль, який координує офіс «Львів – місто літератури ЮНЕСКО». Ідея проекту – підсумувати та відсвяткувати річницю нового титулу Львова – Міста літератури, першого міста в Україні, яке увійшло до Мережі креативних міст ЮНЕСКО. На сьогодні звання Міста літератури ЮНЕСКО здобули 28 міст зі всього світу.