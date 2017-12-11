Сьогодні – Міжнародний день гір

Свято було проголошене 20 грудня 2002 року на 57-й сесії Генеральної Асамблеї ООН, коли підбивали підсумки проголошеного ООН Міжнародного року гір.

У резолюції Генеральної Асамблеї світовій спільноті запропоновано організовувати цього дня заходи, які пропагують значення стабільного розвитку гірських регіонів.

Гори, займаючи майже 22 відсотки поверхні суші, відіграють важливу роль у просуванні світу до стійкого економічного розвитку. Вони не лише є засобом для існування та благополуччя майже мільярда людей, які проживають у гірських районах, а й опосередковано сприятливо впливають на мільярди людей, які проживають біля їх підніжжя.

Близько половини населення планети залежать від водних, продовольчих та енергетичних ресурсів, які містять гірські масиви. Але всі вони сьогодні перебувають у небезпеці у зв’язку зі зміною клімату, деградацією земель, експлуатацією їх і стихійними лихами.

Гори найсильніше реагують на зміну клімату. Мешканці гірських районів більше за інших страждають від голоду і злиднів. Танення льодовиків унаслідок підвищення температур загрожує лихами населенню, що живе в долинах.

Сьогодні близько 39% населення гірських районів у країнах, що розвиваються, або 329 мільйонів людей, живуть в умовах продовольчої нестабільності. Мешканці цих районів змушені мігрувати. Найчастіше на місцях залишаються жінки, які мусять стежити за господарством і пасовищами, не маючи доступу до кредитування, навчання і прав на землю. Міграція в міста ставить під загрозу збереження культури гірського населення і агробіорізноманіття. Інвестиції в їх захист, а також здійснення політики в цій галузі допоможуть знизити такі негативні тенденції.