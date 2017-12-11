Прикордонники Львівського загону затримали двох незаконних мігрантів

Учора вночі прикордонники відділу «Рава-Руська» Львівського загону отримали інформацію від водіїв авто, які очікували на перетин держкордону перед пунктом пропуску, про появу в сервісній зоні двох невідомих осіб, які рухались у напрямку кордону пішки. Про це інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Група реагування прикордонного підрозділу вирушила на вказаний напрям і вже за декілька хвилин на відстані 700 метрів до лінії кордону затримала двох осіб без документів, з їхніх слів, громадян Камеруну та Нігерії. Чоловіків доставили до прикордонного підрозділу. Як з’ясували охоронці кордону, метою мандрівників була Німеччина.

За спробу незаконного перетинання державного кордону України чоловіків притягнуть до адміністративної відповідальності згідно зі ст. 204-1 ч.2 КУпАП.