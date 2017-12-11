На вихідних відділення «Ощадбанку» не прийматимуть платежів

16 та 17 грудня банк переходитиме на новий план рахунків бухгалтерського обліку

Тож у суботу та неділю призупинять прийом платежів. А відділення будуть працювати у консультаційному режимі.

«У суботу 16 грудня і неділю 17 грудня відділення працюватимуть у режимі консультацій. Комунальні та інші платежі – за винятком платежів за кредитами – можна здійснити в інформаційно-платіжних терміналах і системі «Ощад 24/7», – зазначили в прес-службі «Ощадбнаку».

Натомість операції з картами, термінали та банкомати працюватимуть у звичному режимі.

Можливі збої лише у функціях перегляду залишку коштів на рахунку, кредиті та депозиті.

Перехід на новий план рахунків бухгалтерського обліку установа здійснює на вимогу Національного банку і передбачає зміну номерів клієнтських рахунків.

Юридичні особи про отримають про це від банку письмові повідомлення. Натомість фізичні особи зможуть дізнатися таку інформацію за допомогою оголошень у відділеннях, на офіційному сайті, веб-банкігу та SMS-повідомлень