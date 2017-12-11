На Львівщині в лісі виявили мертвими батька й сина

Як інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області, вчора, 10 грудня, в Турківське відділення поліції зателефонував 22-річний мешканець одного з сіл району. Чоловік повідомив, що в лісовому масиві поблизу села виявили двох місцевих чоловіків, сина та батька віком 71 та 50 років, без ознак життя.

Тіла без ознак насильницької смерті доставили до моргу Турківської ЦРЛ. На місці події працювала слідчо-оперативна група. Поліцейські встановлюють обставини події, вирішують питання про відкриття кримінального провадження.

За попередніми даними, причина загибелі – переохолодження.

Як додали в Головному управлінні ДСНС України у Львівській області, за минулу добу від переохолодження на львівщині загинули три людини. Третім став чоловік 1975 року народження, тіло якого виявили в с. Лисятичі Стрийського. Попередня причина смерті – переохолодження.