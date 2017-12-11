Лікарі-ортопеди з Польщі у Львові консультують та оперують діток зі складними патологіями

Учора в міську дитячу клінічну лікарню з черговим навчально-консультативним візитом приїхала бригада лікарів-ортопедів з університетської клініки м. Вроцлав (Польща) на чолі з професором Кшиштофом Колтовським

Лікарі консультують і оперують діток зі складними нейроортопедичними патологіями.

Зокрема, спільна бригада лікарів-травматологів та нейрохірургів міської дитячої лікарні під керівництвом професора Кшиштофа Колтовського оперуватимуть 16-річного пацієнта з хворобою Шейермана-Мау з порушенням функції хребта; 12-річного пацієнта з деформуючим артрозом лівого кульшового суглобу та підзвихом лівої стегнової кістки, а також 1-річну дитину з неврогенною комбінованою деформацією обох стоп.

Операції виконуватимуть із застосуванням новітніх методик. Всі консультації і операції проводять безкоштовно.

Співпраця між міською дитячою клінічною лікарнею та ортопедичною клінікою м.Вроцлав (Польща) розпочалася у березні 2017 року, і є надзвичайно успішною. За попередніх два візити лікарі проконсультували понад 40 пацієнтів зі всієї Західної України, а також виконано унікальну надскладну операцію з вирівнювання осі хребта у 12-річної львів’янки та низку інших операційних втручань меншої складності.

Завдяки такому досвіду в подальшому фахівці лікарні зможуть проводити надскладні оперативні втручання самостійно, а львівським пацієнтам не потрібно буде їздити за допомогою до інших міст чи країн світу.