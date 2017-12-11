Філармонія запрошує на Вечір музики Антоніо Вівальді

13 грудня, напередодні плеяди зимових свят, запрошуємо на концерт Антоніо Вівальді. Камерний оркестр «Віртуози Львова» започаткував цей цикл кілька років тому. Вівальді до свят – бо це енергетика, колосальна позитивна аура музики й натхнення Ренесансу. Для всіх, хто приходить у філармонію отримати еліксир високої гармонії, надії й гарного настрою.

За словами керівника «Віртуозів…» Сергія Бурка, в цьому проекті відкриттям стане звучання мандоліни – інструменту епохи Відродження, до якого часто звертався італійським композитор. Зараз цей інструмент майже забутий. Проте його архаїчний, магічний звук в контексті творів Вівальді, написаних саме для мандоліни, безперечно, зачаровуватиме.

Серед солістів вечора – гості з Одеси, Ірина Лук’янчук та Андрій Прахт, які презентують концерт для двох мандолін. Звучатиме популярний Concerto grosso для двох скрипок, органу і віолончелі й Симфонія Соль мажор. Програма матиме особливу атмосферу автентики – орган і клавесин, мандоліна й віолончель. Це повернення в минуле у вихорі зимових свят.

Початок – о 19.00