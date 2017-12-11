Чотири будівлі Львова отримали «Кришталеву цеглу»

У п’ятницю, 8 грудня, у Любліні (Республіка Польща) відбулось нагородження переможців конкурсу «Кришталева цегла» на найкращу будівельну інвестицію 2017 року

У цьогорічному конкурсі нагородили 4 будівлі Львова:

ІТ-будинок (архітектор Віктор Шевчук);

ЖК «Місто трав» (архітектори Володимир Йосипчук, Назар Шклянка);

ЖК «Бортнянський» (архітектор Роман Нарольський);

Приватний будинок по вул. Мишуги, 43 (архітектор Юліан Чаплінський).

«Центр Шептицького за незрозумілих причин було перенесено з номінації «Освітні заклади» в номінацію «Офісні споруди» і не було премійовано «кришталевою цеглою» взагалі. Натомість у номінації «Освітні споруди» на перше місце обрали дитячий садок у Білорусі, хоча таке рішення здивувало всіх присутніх», – зазначив начальник управління архітектури й урбаністики Львівської міської ради Юліан Чаплінський.

Метою конкурсу «Кришталева цегла» є розвиток співпраці країн та регіонів по обидва боки східного кордону Європейського Союзу. Партнерами конкурсу є представники урядів, установ, будівельних організацій та охорони навколишнього середовища, технічних університетів, галузевих організацій та товариств.