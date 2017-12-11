Біля магазину зброї у Львові помер військовослужбовець зі США

Йому був 21 рік

Як інформує Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА, повідомлення про цю подію надійшло вчора на станцію швидкої медичної допомоги м. Львів, об 11:28. надійшло повідомлення, що на вул. Лемківська (біля магазину зброї) раптово помер військовослужбовець США віком 21 рік, який перебував у відрядженні на Яворівському навчальному центрі. Військовий помер до приїзду бригади швидкої допомоги, його тіло доставили в обласний судово-медичний морг. За попередніми даними, причиною смерті став серцевий напад.

Як повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Львівській області, слідчо-оперативна група встановлює всі обставини події.