Без води залишаються 20% мешканців Личаківського району

На 07.00 ранку більшість мешканців Личаківського району, 80%, отримали водопостачання, – повідомили у прес-службі Львівської міськради. Ще деякі вулиці не отримують води, оскільки систему заповнюють повільно, щоб не було поривів. Відтак, через дві години планують відновити водопостачання до усіх будинків. Також через півгодини-годину на вул. Довбуша та на вул. О. Теліги працюватимуть водовозки.

«Обласна лікарня воду отримує, медінститут також. В трубах є повітря, його треба випустити, щоб не було поривів у мережі. Тому вода подається з пониженим тиском. Через півгодини-годину водовозки будуть на вул. Довбуша, вул. О. Теліги. Ще одна водовозка поїде в медінститут», – розповіла Ірина Маруняк.

Нагадаємо, 9 грудня трапилася аварія у селі Чижиків. Там працівники «Львівводоканал» виявили витік води на магістральному водогоні «Плугів – Львів».

Аби полагодити поломку, «Львівводоканал» змушений був зупинити роботу водозабору «Плугів».