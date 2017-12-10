Сьогодні на вулицях Львова працюватимуть водовозки. Адреси

«Дві водовозки вже поїхали на вул. Некрасова до медуніверситету, на вул. Пекарську до інфекційної лікарні та на вул. Чернігівську до котельні. Ще три водовозки зараз наповнюються водою і також виїдуть на маршрути. Орієнтовно за годину ці водовозки будуть на визначених місцях і мешканці зможуть набрати воду. Тобто, загалом у місті працюватиме 8 водовозок», – розповіла директор департаменту житлово-комунального господарства ЛМР Ірина Маруняк.

Львів’яни можуть набрати воду за такими адресами: вул. Медової Печери – Пасічна, вул. Дж. Вашингтона – Шафарика, вул. Довбуша – Кривоноса, вул. Мучна – Крип’якевича, вул. Чехова – Грицая, вул. Личаківська – Голинського.

Нагадаємо, 9 грудня трапилася аварія у селі Чижиків. Там працівники «Львівводоканал» виявили витік води на магістральному водогоні «Плугів – Львів».

Для того, щоб полагодити поломку «Львівводоканал» змушений був зупинити роботу водозабору «Плугів». Аварійно-відновлювальні роботи тривали усю ніч. Водоканалівцям допомагають рятувальники.

Загалом на місці працює 7 одиниць техніки.