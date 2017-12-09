У Пустомитах ледве не згорів житловий будинок

8 грудня о 20:59 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в м. Пустомити на вул. Довженка, 10

Як інформує Головне управління ДСНС України у Львівській області, займання сталося в цегляному житловому будинку.

До місця виклику скерували вогнеборців 25 ДПРЧ м. Пустомити. Пожежно-рятувальний підрозділ за лічені хвилини прибув на місце події та оперативно приступив до ліквідації займання.

Пожежа спричинила сильне задимлення через що рятувальники ліквідовували займання в апарата захисту органів дихання.

О 21:43 пожежу локалізували, а о 21:51 ліквідували у складі ланки газодимозахисної служби. Унаслідок пожежі вогнем знищено перекриття на площі 30 кв. м.

Причину виникнення пожежі встановлюють. Унаслідок займання загиблих і травмованих людей немає.