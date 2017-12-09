У Медіатеці сьогодні починається фестиваль «Місто, що надихає»

На вихідних, 9-10 грудня, у Першій львівській медіатеці, що на вул. Мулярська, 2А, та у Міському палаці культури ім. Гната Хоткевича (вул. Кушевича,1) офіс «Львів – місто літератури ЮНЕСКО» організовує фестиваль «Місто, що надихає»

«Місто, що надихає» – міський фестиваль, який координує офіс «Львів – місто літератури ЮНЕСКО». Ідея проекту – підсумувати та відсвяткувати річницю нового титулу Львова – Міста літератури. Першого міста в Україні, яке увійшло до Мережі креативних міст ЮНЕСКО. На сьогодні звання Міста літератури ЮНЕСКО здобули 28 міст зі всього світу.

Усіх запрошують долучитися до обговорень, майстер-класів, літературних читань і разом відсвяткувати другу річницю найлітературнішого міста України.

Які нові проекти виникли у культурному просторі Львова у 2017 році? Що буде визначальним у роботі офісу «Львів – місто літератури ЮНЕСКО» у 2018 році? Куди рухається літературна освіта у Львові та Україні? Як розвивати літературний туризм та хто його споживач? Чи вдасться комусь порахувати культуру? Література – ефективний медіатор у сучасному світі? Як медіа можуть цікаво розповідати про літературу? Відповіді на ці запитання шукатимуть на тематичних майданчиках фестивалю:

ЛІТрансформер:

Труднощі перекладу Пошук прикладних рішень та проектів для розвитку перекладу як напрямку літературної сфери на рівні Львова та України.

Учасники: Анастасія Левкова (Український інститут книги), Остап Сливинський, Ірена Одрехівська (Кафедра перкладознавства та контрастивної лінгвістики).

Поетичне кіно – Розмова про специфіку розповіді в українському кіно. Чи існує сьогодні феномен поетичного кіно та які його особливості. Учасники: Михайло Іллєнко, Олесь Санін, Катерина Сліпченко.

Показ документального фільму Михайла Іллєнка «Поза зоною досяжності».

Радіотекст – презентація радіопрограми «28 клавіш» студентського Radio 412.

Творчість для кожного: інклюзивна освіта. Презентація проекту корекційно-розвиткових занять для незрячих школярів у межах міжнародного проекту «2Inclusion», Україна-Швеція.

Презентація медіадодатку «Аліса в країні див» з авторськими ілюстраціями Євгенії Гапчинської.

Дитяча програма: ігри та майстер-класи для дітей від Львівської ЦБС для дорослих.

Місто захисту: презентація дорожньої карти вступу Львова до ICORN – міжнародної правозахисної мережі митців і літераторів.

ЛітПромоція: презентація літературної агенції “Acris”, обговорення проблем промоції літератури в Україні.

А також: нагородження переможців конкурсу для відзначення менеджерів у сфері культури Управління культури Львівської міської ради, концерт гурту «Джалапіта», презентація нової серії мультфільма про Басю – дівчинку з літературною головою, театральні вистави.

Уперше фестиваль «Місто, що надихає» відбувся 9-10 грудня 2016 року. За два дні фестивалю проведені понад 35 заходів на 4 майданчиках: літературному, театральному, дитячому та майданчику креативного розвитку. Організатори нагородили найкращих працівників культурної сфери Львова 2016 року, відсвяткували ювілейний рік Івана Франка та познайомили львів’ян з символом міста літератури – Басею, дівчинкою з літературною головою.

Довідатись більше про фестиваль «Місто, що надихає» можна за хештегами #містощонадихає #lvivcityofliterature #львівмістолітератури та за оновленнями на facebook-сторінці офісу Львів – місто літератури ЮНЕСКО.