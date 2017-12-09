У Червонограді врятували літнього чоловіка від падіння з балкона

8 грудня о 12:26 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в м. Червоноград на вул. Стуса, 9, на даху балкона третього поверху дев’ятиповерхового житлового будинку стоїть чоловік. Про це інформує Головне управління ДСНС України у Львівській області.

На місце події залучили пожежно-рятувальне відділення 33 ДПРЧ м. Червоноград. Рятувальники за допомогою висувної драбини забезпечили доступ через балкон у помешкання працівникам поліції. Власника квартири 1931 року народження вдалося зняти з даху балкона й перевести до помешкання.