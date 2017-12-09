«Територія Терору» покаже «Особисті історії Революції Гідності»

Протягом листопада музей «Територія Терору» проводив збір світлин та артефактів, пов’язаних з Євромайданом. За цей час надійшло понад тисячу фото від 35 авторів з різних куточків України. Також до формування виставки долучилось Студентське Братство Львівщини та Національний меморіальний комплекс героїв Небесної Сотні – Музей Революції Гідності з Києва. На основі отриманого авторського матеріалу працівники музею «Територія Терору» працювали з переломними моментами Майдану, сюжетами та особистими історіями, які і складуть основу майбутньої експозиції.

«Виставка «Особисті історії Революції Гідності» презентує ключові події перебігу Революції гідності крізь призму індивідуального досвіду її учасників та свідків. Досвіду – зафіксованого у фото, відео, з індивідуальним емоційним навантаженням та оціночними, ціннісними категоріями індивідуума. Саме такий досвід показує багатогранність людських відчутті під час буремних подій Революції, котрі виходять за рамки спрощеної оціночної системи «свій» «чужий»: тут, в очах «майданівців» можна побачити страх, впевненість, сум, відчайдушність, відповідальність – палітру природних людських емоцій. Ця виставка апелює до розуміння цінності життя людини, прав та обов’язків, свободи та відповідальності громадянина через переосмислення насильства, застосованого проти мирних демонстрантів.

У виставці будуть представлені роботи А. Багірова, І. Борисова, Д. Страшного, Т. Вінцковського, М. Вовк, О. Волчанського, С. Вязміна, У. Дейнеки, І. Данилевич, Д. Купріяна, Ю. Доліної, Ю. Дубленича, В. Задирайчука, О. Задорожної, Б. Захара, О. Заячківського, А. Кроліковски, Г. Кузь, М. Кулика, О. Купного, С. Моргунова, Н. Окрепки, Оксани Ati, І. Паславського, С. Поваляєвої, А. Рачинського, М. Савельєва, А. Степанюка, С. Стецюка, Б. Ткачук, В. Федотова, Б. Хабера, М. Шишки, О. Щеглюк, В. Щербини»,- розповіли організатори.

Виставка працюватиме протягом 12-15 грудня. Надалі – щочетверга і щоп’ятниці з 10.00 до 18.00 – до 10 лютого. Вхід вільний.

Також музей запрошує охочих на відкритий семінар, присвячений питанню роботи з тематикою Революції Гідності, який відбудеться одразу після відкриття виставки – о 18.30. Перед слухачами виступить провідний художник Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні Ольга Сало. До обговорення та дискусії запрошуються музейні працівники, історики, культурологи та всі, хто цікавиться музейною справою та подіями Революції Гідності.

За детальною інформацією телефонуйте: Anna Shymanska, т. 096-78-35-096.