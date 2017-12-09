Сьогодні у Львові стартує Різдвяний ярмарок

Торгові галереї традиційного Різдвяного ярмарку у Львові розпочинають роботу в суботу, 9 грудня

Нагадаємо, за підсумками конкурсу, оголошеного департаментом економічного розвитку Львівської міської ради, святкову торгівлю та дозвілля для львів’ян і численних гостей міста організовуватиме компанія «Львівські ярмарки».

Цьогоріч ярмарок відбуватиметься уже вдев’яте і триватиме до 15 січня. Традиційно організатори ярмарку спільно із підприємцями-учасниками забезпечуватимуть святкову ілюмінацію довкола площі Ринок, а на алеї проспекту Свободи святкове оздоблення забезпечуватимуть 22 арки з ілюмінацією та новорічним декором.

До слова, цьогоріч «Львівські ярмарки» вперше беруть під опіку і головну ялинку міста — зобов’язуються провести монтаж/демонтаж та оформлення зеленого символу Нового року та Різдва.

Для наймолодших працюватиме будиночок святого Миколая, де можна буде отримати солодкий подарунок та зробити миттєве фото. Окремі візити разом із управлінням соціального захисту міської ради заплануємо для дітей із малозабезпечених сімей.

Додамо, цьогоріч на львівського Різдвяного Ярмарку матимуть своє представництво учасники АТО – з 10 грудня по 20 січня у першому будиночку зліва від фонтану перед Оперним театром львів’яни та гості міста зможуть купити вироби військовослужбовців та їх родин.

Програма IX Різдвяного ярмарку у Львові:

9 грудня – початок роботи гастрономічного сектору та сувенірної панорами;

10-25 грудня – робота Хатинки Святого Миколая;

17 грудня, 18.00 – запалення міської ялинки;

2-3 січня – Конкурс льодових скульптур на площі Ринок;

7-8 січня – ІІІ Міжнародний різдвяний фестиваль.