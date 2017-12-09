Погода на вихідні
У Львівському регіональному центрі з гідрометеорології попереджають: погодні умови погіршаться
Сьогодні, 9 грудня, сонця не буде зовсім. До обіду падатиме легкий дощ, а потім йому на заміну прийде мокрий сніг.
Завтра, у неділю, також сніжитиме.
Удень температура повітря коливатиметься у межах +2 – 0 . А ввечері похолодає до -1.
Впродовж вихідних на дорогах області очікують ожеледицю.
Водіїв просять бути дуже уважними, обирати помірну швидкість, дотримуватися дистанції тане забувати вмикати фари.
Пішоходам також слід дотримуватися елементарних правил безпеки – носити взуття з неслизькими підошвами, бути обережними біля будинків, адже з дахів можливі зсуви снігу.