Погода на вихідні

Сьогодні, 9 грудня, сонця не буде зовсім. До обіду падатиме легкий дощ, а потім йому на заміну прийде мокрий сніг.

Завтра, у неділю, також сніжитиме.

Удень температура повітря коливатиметься у межах +2 – 0 . А ввечері похолодає до -1.

Впродовж вихідних на дорогах області очікують ожеледицю.

Водіїв просять бути дуже уважними, обирати помірну швидкість, дотримуватися дистанції тане забувати вмикати фари.

Пішоходам також слід дотримуватися елементарних правил безпеки – носити взуття з неслизькими підошвами, бути обережними біля будинків, адже з дахів можливі зсуви снігу.