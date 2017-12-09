Матері дівчини, загиблої в ДТП за участі кортежу Димінського, відшкодували матеріальні збитки

Таку інформацію оприлюднив адвокат підозрюваного Андрія Борща, охоронця Петра Димінського, який узяв на себе провину за аварію
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Адвокат Віктор Василюк написав про це на своїй сторінці у Facebook: «Сьогодні нарешті вдалося вибачитись перед мамою дівчини, яка загинула в ДТП 18 серпня 2017 в Львіський області».

До повідомлення адвокат додав також фото заяви матері загиблої дівчини до слідчого, де вона вказує, що збитки, пов’язані із ДТП, відшкодовані повністю.

“Матеріальних претензій у зв’язку з вказаною ДТП не маю, що засвідчую своїм підписом”, – підкреслила мати загиблої та повідомила про відкликання довіреностей, виданих нею третім особам на представництво її інтересів в судах та інших органах стосовно вищевказаного ДТП», – написано в заяві.

Нагадаємо, смертельна ДТП за участі кортежу відомого бізнесмена, власника ФК «Карпати» та холдингу ZIK Петра Димінського трапилася 18 серпня на трасі М10 Львів-Краковець біля селі Ямельня Яворівського району, близько 15:10. За попередніми висновками, автомобіль Opel Astra, за кермом якого була 31-річна мешканка села Ямельня, повертав з траси у село, коли в неї врізався Mercedes S 65 AMG. Молода жінка загинула на місці ДТП.

Вину за скоєння ДТП взяв на себе охоронець Андрій Борщ. Хоча очевидці стверджують, що за кермом був сам Петро Димінський.

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