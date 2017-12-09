Матері дівчини, загиблої в ДТП за участі кортежу Димінського, відшкодували матеріальні збитки

Таку інформацію оприлюднив адвокат підозрюваного Андрія Борща, охоронця Петра Димінського, який узяв на себе провину за аварію

Адвокат Віктор Василюк написав про це на своїй сторінці у Facebook: «Сьогодні нарешті вдалося вибачитись перед мамою дівчини, яка загинула в ДТП 18 серпня 2017 в Львіський області».

До повідомлення адвокат додав також фото заяви матері загиблої дівчини до слідчого, де вона вказує, що збитки, пов’язані із ДТП, відшкодовані повністю.

“Матеріальних претензій у зв’язку з вказаною ДТП не маю, що засвідчую своїм підписом”, – підкреслила мати загиблої та повідомила про відкликання довіреностей, виданих нею третім особам на представництво її інтересів в судах та інших органах стосовно вищевказаного ДТП», – написано в заяві.

Нагадаємо, смертельна ДТП за участі кортежу відомого бізнесмена, власника ФК «Карпати» та холдингу ZIK Петра Димінського трапилася 18 серпня на трасі М10 Львів-Краковець біля селі Ямельня Яворівського району, близько 15:10. За попередніми висновками, автомобіль Opel Astra, за кермом якого була 31-річна мешканка села Ямельня, повертав з траси у село, коли в неї врізався Mercedes S 65 AMG. Молода жінка загинула на місці ДТП.

Вину за скоєння ДТП взяв на себе охоронець Андрій Борщ. Хоча очевидці стверджують, що за кермом був сам Петро Димінський.

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