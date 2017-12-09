Десять затишних фільмів зими

Нарешті прийшла зима, і хоча до традиційних різдвяних фільмів ще трішки зарано, але душа вимагає свята

А її, рідненьку, треба балувати! «Львівська газета» підготувала десятку чудових і перевірених роками фільмів, які не тільки піднімуть настрій грудневими вечорами, а й створять затишок і тепло у душі. Насолоджуймося разом!

Відчайдушні шахраї / Dirty Rotten Scoundrels

Чому я хороший шахрай? Я кажу жінкам те, що вони хочуть від мене почути

Рік: 1988

Країна: Великобританія, США

Режисер: Френк Оз

У ролях: Стів Мартін, Майкл Кейн, Гленн Хедлі

Одна з найкращих авантюрних комедій, в якій два жигало змагаються в обтесуванні багатеньких дам. Це фільм «антидепресант».

Фільм розповідає захопливу, інтригуючу й дуже смішну історію про шахраїв, які вирішили влаштувати змагання на одному з курортів.

Лоуренс Джеймісон професіонал своєї справи, він досвідчений шахрай-жигало, «розводить» багатих дамочок на гроші, причому робить це так, що дамочки отримують від цього задоволення. В арсеналі Лоуренса – багата колекція з безлічі різних слізних історій, які зазвичай тиснуть на жалість дамочок.

Фредді Бенсон – американський шахрай-початківець, він самовпевнений, але не досвідчений. Афера для Фредді – це «розвести» багату жінку на добру вечерю в ресторані, а головний козир – історія про хвору бабусю, на лікування якої йдуть усі його гроші.

І ось ці двоє зустрічаються на півдні Франції на курорті, де багатих жінок, як рибок в океані. Однак двом шахраям там місця немає, адже один може перешкодити «обробляти» дамочок іншому, так би мовити, злякає здобич. Відчайдушні шахраї укладають парі: той, хто першим «розведе» незнайому багату жінку, залишиться на курорті, а хто програє – поїде «промишляти» в інше місце. Об’єкт парі не змусив себе довго чекати. На горизонті з’явилася мила і симпатична королева засобів гігієни Америки – Джанет Колгейт

Замерзла з Маямі / Newin Town

– Дозвольте особисте питання?

– Так.

– Ви знайшли Ісуса?

– А він загубився?

Рік: 2009

Країна: США

Режисер: Йонас Елмер

У ролях: Рене Зеллвегер, Гаррі Коннік, Шаван Феллон, Дж.К. Сіммонс

Люсі Хілл, яка живе в Маямі, – впевнена в собі кар’єристка, яка всі сили віддає роботі. Одного разу керівництво доручає Люсі відповідальне завдання: їй належить вирушити в містечко Новий Ульм, щоб проінспектувати тамтешню фабрику, яку компанія, де працює Люсі, планує модернізувати.

В останній момент Люсі з жахом дізнається, що Новий Ульм розташований у Міннесоті – північному штаті, де погода не така тепла, як у вічно сонячному Маямі.

Прибувши на місце і занурившись морозну зимову погоду, Люсі з ентузіазмом береться за роботу, яка виявляється тим ще завданнячком. По-перше, фабрика – єдине джерело заробітку для багатьох місцевих мешканців, а оскільки модернізація передбачає скорочення персоналу, мешканці Нового Ульма їй зовсім не раді. По-друге, Люсі й гадки не має, як спілкуватися з місцевими – людьми прямолінійними і часом суворими. По-третє, хто ж міг подумати, що під час інспекції фабрики найважливішим виявиться налагодження особистих взаємин з працівниками?

Помінятися місцями / Trading Places

– Ви говорили про різдвяну премію– ось вона.

– 5 доларів, дякую. Схожу в кіно … oдин.

Рік: 1983

Країна: США

Режисер: Джон Лендіс

У ролях: Едді Мерфі, Ден Ейкройд, Дон Амічі, Ральф Белламі, Джеймі Лі Кертіс

У сюжеті комедійного фільму бізнесмен Луїс Вінтроп Третій, який зробив собі карколомну кар’єру: він став керуючим однієї з найбагатших компаній на Уолл-Стріт, «Дюк і Дюк», заснованою братами Дюк.

Про таке життя, як у Луїса, можна тільки мріяти: у нього є все, він розкошує. Але великі зміни вриваються у його життя, як ураган, кардинально змінюючи його звичний уклад.

Причиною стала суперечка між його босами братами Дюк, які вирішили перевірити, чи зуміє керувати компанією вуличний бродяга. Таким чином, вище керівництво міняє місцями успішного бізнесмена і керівника Луїса з першим зустрічним вуличним шахраєм Біллі Реєм Валентайном, забезпечивши останнього всіма необхідними привілеями. Однак брати не врахували одного: довіривши управління свого бізнесу вуличному пройдисвіту, вони можуть отримати від долі величезний несподіваний сюрприз.

Підручний Гадсакера / The Hudsucker Proxy

Рік: 1994

Країна: США, Великобританія

Режисер: Джоел Коен

У ролях: Тім Роббінс, Дженніфер Джейсон Лі, Пол Ньюман

В Америці панують бурхливі 1950-ті, і навколо творяться божевільні речі. Наприклад, молодий чоловік Новілл Барнс, який займає більш ніж скромну посаду кур’єра у великій корпорації, ні з того ні з сього став головою ради директорів!

Утім це лише збоку може видатися, що неймовірне підвищення Новілла було удачею або помилкою: насправді ж хлопець став жертвою змови. Його попередник наклав на себе руки, а заступник голови правління корпорації Сідні Массбургер вирішив домогтися знецінення акцій, для чого і зробив керівником компанії абсолютно некомпетентну людину, до того ж невдаху.

Однак, на подив Массбургера й інших, Норвілл виявився темною конячкою – він ухвалив низку несподівано вдалих рішень і винайшов «хула-хуп». Обруч став неймовірно популярним товаром, справжнім хітом продажів, і незабаром корпорація отримує величезний прибуток. Але чи надовго цей успіх Норвілла? Массбургер продовжує плести інтриги, а секретаркою голови стає журналістка, яка проводить незалежне розслідування.

Інтуїція / Serendipity

– За всім стоїть доля?

– А як же!

– Все вирішено, і немає вибору?

– Ні, вибір є, але доля дає нам сигнали, а нам вирішувати – будемо ми щасливі чи ні.

Рік: 2001

Країна: США

Режисер: Пітер Челсом

У ролях: Джон К’юсак, КейтБекінсейл, ДжереміПівен

Романтична мелодрама розповідає про незвичайну історію кохання двох людей. Дія фільму відбувається в Нью-Йорку напередодні Різдва, коли в місті панує метушня і хаос, а магазини оголошують про грандіозні знижки на товари. Двоє незнайомців, Джонатан і Сара, хочуть купити останню пару рукавичок в магазині. Так відбувається їх знайомство за незвичайної ситуації і молоді люди вирішують провести вечір разом.

Хоч Джонатан і Сара кожен мають свою другу половинку, але вони відчувають шалений потяг один до одного. В кінці вечора Джонатан хоче обмінятися телефонами, але Сара пропонує випробувати долю і покластися на інтуїцію. Джонатан пише свій номер телефону на грошовій банкноті, яку відразу ж розмінює, а Сара – в книзі, яку здає назад у магазин. Якщо доля благоволить, то вони скоро зустрінуться. Але доля зіграла за своїми правилами.

Кучерявка Сью / Curly Sue

– А чому ти свого тата кличеш Білл?

– Ну, якщо навколо багато народу і я закричу: «Тато!», то відразу 50 чоловіків озирнуться,

а якщо закричу: «Білл!», то максимум двоє. Це я для економії часу.

Рік: 1991

Країна: США

Режисер: Джон Г’юз

У ролях: Елісон Портер, Джеймс Белуші, Келлі Лінч

Дев’ятирічна дівчинка-сирота КучерявкаСью абсолютно не знає, що таке нормальне дитинство. Вона не грає іграшками і ляльками, як дівчатка її віку, не ходить у школу і навіть не вміє читати. Замість цього дівчинка подорожує з міста в місто разом зі своїм опікуном Біллом Дансером, до якого ставиться, як до батька. Добрий Білл піклується про КучерявкуСью, але до ідеального батька йому ще дуже далеко. Щоб виживати в цьому жорстокому світі волоцюги змушені вдаватися до дрібних афер.

Опинившись у Чикаго, парочка береться за реалізацію улюбленого плану – інсценує наїзд автомобіля на Білла. Цього разу їм щастить і нещасною жертвою шахрайства виявляється молода й заможна жінка-адвокат Грей Еллісон, яка запрошує Білла і Кучерява Сью пожити в її квартирі, поки Білл не оговтається від ударів. Це стає початком нового життя не тільки для парочки аферистів, а й для самої Грей.

Реальна любов/ Love Actually

Я кохаю тебе, навіть коли ти хвора і жахливо виглядаєш

Рік: 2003

Країна: Великобританія, США

Режисер: Ричард Кертіс

У ролях: Х’ю Грант, Кіра Найтлі, Алан Рікман, Емма Томпсон, Колін Ферт, Білл Найї, Мартін Фрімен

Події відбуваються за п’ять тижнів до Різдва у 2003 році. Розповідь про десять життєвих історіях, що розвиваються паралельно. Біллі Мек– старий рокер, виходить на сцену після перерви і записує пісню. Він усім незадоволений,і всюди називає свою пісню лайном. Проаналізувавши своє життя, Білл розуміє, що є одна людина, яку він любить – його найкращий друг, менеджер. Джульєтт і Пітер одружені. У Святвечір до них приходить Марк під виглядом Коляди й освідчується в коханні Джульєтт. Письменник Джеймі дізнається, що його подруга зрадила його з його ж братом. Їде до Франції, знайомиться там з Аурелією і закохується. Деніел намагається допомогти своєму синові завоювати серце дівчини. Він знайомиться з її матір’ю і розуміє, що є ще шанс закохатися. Колін їде на два місяці в Америку, де його обожнюють усі дівчатка за акцент.

Любов вносить хаос в життя кожного героя, але не випадково шляхи-дороги лондонців перетинаються в переддень Різдва.

Відпочинок за обміном / The Holiday

Я не збираюся в тебе закохуватися. Даю слово.

Рік: 2006

Країна: СШАРежисер:НенсіМейерс

У ролях: Едвард Бернс, Джон Красінскі, Руфус Сьюелл, Кемерон Діаз, Джуд Лоу, Елі Уоллах, Сара Періш, Кейт Уінслет, Джек Блек, Кетрін Хан та інші.

Це милий, добрий, романтичний і красивий фільм, який можна дивитися не один раз! Айріс Сімкінс працює в лондонській газеті «TheDailyTelegraph» і веде популярну весільну рубрику, живе в англійській провінції і любить чоловіка, який не відповідає їй взаємністю. Далеко звідси, в Південній Каліфорнії, американка Аманда Вудс опиняється у схожій ситуації. Вона володіє процвітаючим рекламним агентством і не скаржиться на кар’єру, але в особистому житті проблеми: виявилося, що коханий зраджує Аманді.

Обидві жінки мріють змінити обстановку і вирушити в маленьку відпустку. Пошуки можливого місця для відпочинку приводять їх на сайт за обмін житлом. Познайомившись в інтернет-просторі, Аманда й Айріс одразу відчувають одна в одній споріднену душу і вирішують на два тижні помінятися будинками. Аманда опиняється у засніженій англійській провінції, а Айріс – у вічно сонячному штаті, щоб зустріти Різдво і налаштуватися на новий лад. І доля дарує кожній з них невелике різдвяне диво: дозволяє знайти любов і знову відчути радість.

День бабака/ Groundhog Day (1993)

– Ви впевнені, що раніше не грали на фортепіано?

– Упевнений. Але мій батько був вантажником роялів.

Рік: 1993

Країна: США

Режисер: Гарольд Реміс

У ролях: Білл Мюррей, Енді МакДауелл, Кріс Елліот, Стівен Тоболовські, Брайан Дойл-Мюррей.

У провінційному містечку Панкастоні, що в штаті Пенсільванія, щороку проводять свято – День бабака. Тварину будять і за її поведінкою пророкують прихід весни. Цей захід щорічно має відвідувати ведучий прогнозу погоди, Філ Коннорс– зарозумілий і самозакоханий чоловік, який вважає за краще сміятися над людьми і принижувати їх замість нормального спілкування. До містечка Панксатоні вирушає знімальна група з трьох людей – самого Філа, оператор Ларрі і продюсера Рити.

Головний герой постійно бурчить і, як йому здається, робить усім величезну послугу своєю «зоряною» присутністю.

Несподівана сніжна буря ставить хрест на планах повернутися в Пітсбург того ж дня, і Філ повертається в готель. Вранці він чує по радіо вчорашній запис, але виявляється, що всі інші події так само починають повторюватися. Люди поводяться, як учора, йдуть на ярмарок, присвячений «Дню бабака», а надворі, як виявляється, знову 2 лютого. Філ Коннорс починає переживати один і той самий день щоранку заново, в місті Панксатоні. Його ставлення до подій, до людей і власного життя починає змінюватися.

Це прекрасне життя / It’s a Wonderful Life

Пам’ятай: той, у кого є друзі, вже багато чого досяг у житті.

Рік: 1946

Країна: США

Режисер: Френк Капра

У ролях: Джеймс Стюарт, Донна Рід, Лайонел Беррімор, Томас Мітчел

Мешканець невеликого містечка Бедфорд Фоллс Джордж Бейлі завжди мріяв подорожувати по світу, але з молодості був змушений допомагати грошима молодшому брату, щоб той зміг отримати освіту. Потім Джордж одружився з коханою дівчиною і мусив утримувати сім’ю, брав гроші в борг у місцевого банкіра. Мрії так і залишилися мріями. Пройшли роки, і озираючись на своє життя, Джордж бачить лише величезну чорну діру. Він настільки пригнічений через незліченні проблеми, які звалилися на його голову, що вирішує накласти на себе руки напередодні Різдва.

Дивлячись на страждання Джорджа, Всевишній відправляє йому на допомогу ангела другого класу, який ще зовсім новачок у таких справах і змушений заслужити крила добрими справами. Якщо ангел-хранитель Кларенс Одбоді відрадить Джорджа від здійснення найжахливішого смертного гріха, то отримає довгоочікувані крила. Однак, час підтискає, Джордж уже готується зістрибнути з моста. Кларенс має встигнути показати Джорджу, наскільки прекрасне і дивовижне це чудове життя, дароване Господом.