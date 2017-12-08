ЗНО-2018. Перелік сертифікатів за спеціальностями

Цьогоріч випускники складатимуть тести з української мови та літератури, історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії та іноземної мови
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Останню учасники ЗНО мають можливість вибрати самостійно. Здавати можна англійську, німецьку, французьку та іспанську.

Для того, щоб вступити у виш, абітурієнт має подати сертифікати ЗНО з трьох конкурсних предметів.

Важливо, що у 2018 році зараховуватимуть також сертифікати ЗНО 2016 та 2017 років, крім іноземної мови. З цього предмету документ має бути «свіжим» – за 2018 рік.

Предмети, які слід здавати, щоб позмагатися у конкурсі на бажану спеціальність, визначені Умовами прийому до вищих навчальних закладів у 2018 році.

Перелік конкурсних предметів при вступі на основі повної загальної середньої освіти до вищих навчальних закладів для навчання на бюджетній формі за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань)

Найменування галузі знань (напряму) Напрям підготовки (спеціальність) Другий предмет Третій предмет
ОСВІТА/ПЕДАГОГІКА Дошкільна освіта історія України математика або біологія
Початкова освіта математика історія України або біологія
Середня освіта (за предметними спеціалізація ми)
Середня освіта (Українська мова і література) історія України іноземна мова абро географія
Середня освіта (Мова і література (із зазначенням мови)) іноземна мова історія України або географія
Середня освіта (Історія) історія України іноземна мова або географія
Середня освіта (Математика) математика фізика або іноземна мова
Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) біологія хімія або математика
Середня освіта (Хімія) хімія біологія або математика
Середня освіта (Географія) географія математика або іноземна мова
Середня освіта (Фізика) фізика математика або іноземна мова
Середня освіта (Інформатика) математика фізика або іноземна мова
Середня освіта (Трудове навчання та технології) математика фізика або біологія
Середня освіта (Фізична культура) біологія історія України або географія
Середня освіта (Образотворче мистецтво) історія України іноземна мова або біологія
Середня освіта (Музичне мистецтво) історія України іноземна мова або математика
Середня освіта (Природничі науки) біологія географія, або фізика, або хімія
Професійна освіта (за спеціалізаціями)
Професійна освіта (Будівництво) математика фізика або іноземна мова
Професійна освіта (Видавничо-поліграфічна справа) математика фізика або іноземна мова
Професійна освіта (Гірництво) математика фізика або географія
Професійна освіта (Деревообробка) математика фізика або біологія
Професійна освіта (Документознавство) історія України математика або іноземна мова
Професійна освіта (Електроніка, радіотехніка та телекомунікації) математика фізика або іноземна мова
Професійна освіта (Електротехніка та електромеханіка) математика фізика або іноземна мова
Професійна освіта (Енергетика) математика фізика або іноземна мова
Професійна освіта (Зварювання) математика фізика або іноземна мова
Професійна освіта (Комп’ютерні технології) математика фізика або іноземна мова
Професійна освіта (Машинобудування) математика фізика або іноземна мова
Професійна освіта (Металургія) математика фізика або іноземна мова
Професійна освіта (Метрологія, стандартизація та сертифікація) математика фізика або іноземна мова
Професійна освіта (Нафтогазова справа) математика фізика або іноземна мова
Професійна освіта (Охорона праці) математика фізика або іноземна мова
Професійна освіта (Сфера обслуговування) географія математика або іноземна мова
Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) математика біологія або хімія
Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства) біологія хімія або іноземна мова
Професійна освіта (Товарознавство) математика географія або іноземна мова
Професійна освіта (Транспорт) математика фізика або іноземна мова
Професійна освіта (Харчові технології) математика хімія або біологія
Професійна освіта (Хімічні технології) математика хімія або біологія
Спеціальна освіта біологія історія України або іноземна мова
Фізична культура і спорт біологія творчий конкурс
КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО Аудіовізуальне мистецтво та виробництво історія України творчий конкурс
Дизайн (за спеціалізаціями «Графічний дизайн», «Дизайн одягу (взуття)», «Дизайн середовища», «Промисловий дизайн») історія України творчий конкурс
Дизайн (крім спеціалізацій «Графічний дизайн», «Дизайн одягу (взуття)», «Дизайн середовища»,  «Промисловий дизайн») історія України математика або іноземна мова
Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація історія України творчий конкурс
Хореографія історія України творчий конкурс
Музичне мистецтво історія України творчий конкурс
Сценічне мистецтво історія України творчий конкурс
Музеєзнавство, пам’яткознавство історія України іноземна мова або географія
Менеджмент соціокультурної діяльності історія України математика або іноземна мова
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа історія України математика або іноземна мова
ГУМАНІТАРНІ НАУКИ Релігієзнавство історія України математика або іноземна мова
Історія та археологія історія України географія або іноземна мова
Філософія історія України математика або іноземна мова
Культурологія історія України іноземна мова або географія
Філологія іноземна мова історія України або географія
СОЦІАЛЬНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ НАУКИ Економіка математика іноземна мова або географія
Політологія історія України математика або іноземна мова
Психологія біологія математика або іноземна мова
Соціологія математика історія України або іноземна мова
ЖУРНАЛІСТИКА Журналістика історія України математика або іноземна мова
УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ Облік та оподаткування математика іноземна мова або географія
Фінанси, банківська справа та страхування математика іноземна мова або географія
Менеджмент математика іноземна мова або географія
Маркетинг математика іноземна мова або географія
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність математика іноземна мова або географія
ПРАВО Право історія України математика або іноземна мова
БІОЛОГІЯ Біологія біологія хімія або іноземна мова
ПРИРОДНИЧІ НАУКИ Екологія біологія хімія або географія
Хімія хімія математика або фізика
Науки про Землю математика фізика або географія
Фізика та астрономія фізика математика або іноземна мова
Прикладна фізика та наноматеріали фізика математика або іноземна мова
Географія географія математика або історія України
МАТЕМАТИКА ТА СТАТИСТИКА Математика математика фізика або іноземна мова
Статистика математика фізика або іноземна мова
Прикладна математика математика фізика або іноземна мова
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ Інженерія програмного забезпечення математика фізика або іноземна мова
Комп’ютерні науки математика фізика або іноземна мова
Комп’ютерна інженерія математика фізика або іноземна мова
Системний аналіз математика фізика або іноземна мова
Кібербезпека математика фізика або іноземна мова
Інформаційні системи та технології математика фізика або іноземна мова
МЕХАНІЧНА ІНЖЕНЕРІЯ Прикладна механіка математика фізика або іноземна мова
Матеріалознавство математика фізика або іноземна мова
Галузеве машинобудування математика фізика або іноземна мова
Авіаційна та ракетно-космічна техніка математика фізика або іноземна мова
Суднобудування математика фізика або іноземна мова
Металургія математика фізика або іноземна мова
ЕЛЕКТРИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка математика фізика або іноземна мова
Енергетичне машинобудування математика фізика або іноземна мова
Атомна енергетика математика фізика або іноземна мова
Теплоенергетика математика фізика або іноземна мова
Гідроенергетика математика фізика або іноземна мова
АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА ПРИЛАДОБУДУВАННЯ Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології математика фізика або іноземна мова
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка математика фізика або іноземна мова
Мікро- і наносистемна техніка математика фізика або іноземна мова
ХІМІЧНА ТА БІОІНЖЕНЕРІЯ Хімічні технології та інженерія математика хімія або біологія
Біотехнології та біоінженерія біологія хімія або математика
Біомедична інженерія біологія математика або іноземна мова
ЕЛЕКТРОНІКА ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ Електроніка математика фізика або іноземна мова
Телекомунікації та радіотехніка математика фізика або іноземна мова
Авіоніка математика фізика або іноземна мова
ВИРОБНИЦТВО ТА ТЕХНОЛОГІЇ Харчові технології математика хімія або біологія
Технології легкої промисловості математика фізика або хімія
Технології захисту навколишнього середовища математика фізика або біологія
Гірництво математика фізика або географія
Нафтогазова інженерія та технології математика хімія або географія
Видавництво та поліграфія математика фізика, або хімія, або іноземна мова
Деревообробні та меблеві технології математика фізика або біологія
АРХІТЕКТУРА ТА  БУДІВНИЦТВО Архітектура та містобудування математика творчий конкурс
Будівництво та цивільна інженерія математика фізика або іноземна мова
Геодезія та землеустрій математика географія або історія України
Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології математика фізика або географія
АГРАРНІ НАУКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВО Агрономія біологія хімія або математика
Захист та карантин рослин біологія хімія або математика
Садівництво та виноградарство біологія хімія або математика
Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва біологія хімія або математика
Лісове господарство математика хімія або біологія
Садово-паркове господарство математика хімія або біологія
Водні біоресурси та аквакультура біологія хімія або математика
Агроінженерія математика фізика або іноземна мова
ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА Ветеринарна медицина біологія хімія або математика
Ветеринарна гігієна, санітарія та експертиза біологія хімія або математика
ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я Стоматологія біологія хімія або математика
Медицина біологія хімія або математика
Медсестринство біологія хімія або математика
Технології медичної діагностики та лікування біологія фізика або іноземна мова
Медична психологія біологія хімія або математика
Фармація, промислова фармація біологія хімія або іноземна мова
Фізична терапія, ерготерапія біологія фізика або іноземна мова
Педіатрія біологія хімія або математика
Громадське здоров’я біологія математика або іноземна мова
СОЦІАЛЬНА РОБОТА Соціальна робота історія України іноземна мова або математика
Соціальне забезпечення історія України географія або математика
СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ Готельно-ресторанна справа іноземна мова географія або математика
Туризм іноземна мова географія або математика
ВОЄННІ НАУКИ, НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА, БЕЗПЕКА ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ Державна безпека визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН
Безпека державного кордону визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН
Військове управління (за видами збройних сил) визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН
Забезпечення військ (сил) визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН
Озброєння та військова техніка (крім вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти математика фізика або іноземна мова
Озброєння та військова техніка (для вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН
Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності) визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН
ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА Пожежна безпека математика фізика або біологія
Пожежна безпека (для вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти) математика творчий конкурс
Правоохоронна діяльність(для вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти) історія України творчий конкурс
Цивільна безпека математика фізика або біологія
ТРАНСПОРТ Річковий та морський транспорт математика фізика або іноземна мова
Авіаційний транспорт математика фізика або іноземна мова
Залізничний транспорт математика фізика або іноземна мова
Автомобільний транспорт математика фізика або іноземна мова
Транспортні технології (за видами) математика фізика або іноземна мова
ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ Публічне управління та адміністрування математика іноземна мова або історія України
МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії іноземна мова історія України або математика
Міжнародні економічні відносини іноземна мова географія або математика
Міжнародне право іноземна мова історія України або математика
Позначки: