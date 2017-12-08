ЗНО-2018. Перелік сертифікатів за спеціальностями
Останню учасники ЗНО мають можливість вибрати самостійно. Здавати можна англійську, німецьку, французьку та іспанську.
Для того, щоб вступити у виш, абітурієнт має подати сертифікати ЗНО з трьох конкурсних предметів.
Важливо, що у 2018 році зараховуватимуть також сертифікати ЗНО 2016 та 2017 років, крім іноземної мови. З цього предмету документ має бути «свіжим» – за 2018 рік.
Предмети, які слід здавати, щоб позмагатися у конкурсі на бажану спеціальність, визначені Умовами прийому до вищих навчальних закладів у 2018 році.
Перелік конкурсних предметів при вступі на основі повної загальної середньої освіти до вищих навчальних закладів для навчання на бюджетній формі за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань)
|Найменування галузі знань (напряму)
|Напрям підготовки (спеціальність)
|Другий предмет
|Третій предмет
|ОСВІТА/ПЕДАГОГІКА
|Дошкільна освіта
|історія України
|математика або біологія
|Початкова освіта
|математика
|історія України або біологія
|Середня освіта (за предметними спеціалізація ми)
|Середня освіта (Українська мова і література)
|історія України
|іноземна мова абро географія
|Середня освіта (Мова і література (із зазначенням мови))
|іноземна мова
|історія України або географія
|Середня освіта (Історія)
|історія України
|іноземна мова або географія
|Середня освіта (Математика)
|математика
|фізика або іноземна мова
|Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)
|біологія
|хімія або математика
|Середня освіта (Хімія)
|хімія
|біологія або математика
|Середня освіта (Географія)
|географія
|математика або іноземна мова
|Середня освіта (Фізика)
|фізика
|математика або іноземна мова
|Середня освіта (Інформатика)
|математика
|фізика або іноземна мова
|Середня освіта (Трудове навчання та технології)
|математика
|фізика або біологія
|Середня освіта (Фізична культура)
|біологія
|історія України або географія
|Середня освіта (Образотворче мистецтво)
|історія України
|іноземна мова або біологія
|Середня освіта (Музичне мистецтво)
|історія України
|іноземна мова або математика
|Середня освіта (Природничі науки)
|біологія
|географія, або фізика, або хімія
|Професійна освіта (за спеціалізаціями)
|Професійна освіта (Будівництво)
|математика
|фізика або іноземна мова
|Професійна освіта (Видавничо-поліграфічна справа)
|математика
|фізика або іноземна мова
|Професійна освіта (Гірництво)
|математика
|фізика або географія
|Професійна освіта (Деревообробка)
|математика
|фізика або біологія
|Професійна освіта (Документознавство)
|історія України
|математика або іноземна мова
|Професійна освіта (Електроніка, радіотехніка та телекомунікації)
|математика
|фізика або іноземна мова
|Професійна освіта (Електротехніка та електромеханіка)
|математика
|фізика або іноземна мова
|Професійна освіта (Енергетика)
|математика
|фізика або іноземна мова
|Професійна освіта (Зварювання)
|математика
|фізика або іноземна мова
|Професійна освіта (Комп’ютерні технології)
|математика
|фізика або іноземна мова
|Професійна освіта (Машинобудування)
|математика
|фізика або іноземна мова
|Професійна освіта (Металургія)
|математика
|фізика або іноземна мова
|Професійна освіта (Метрологія, стандартизація та сертифікація)
|математика
|фізика або іноземна мова
|Професійна освіта (Нафтогазова справа)
|математика
|фізика або іноземна мова
|Професійна освіта (Охорона праці)
|математика
|фізика або іноземна мова
|Професійна освіта (Сфера обслуговування)
|географія
|математика або іноземна мова
|Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)
|математика
|біологія або хімія
|Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства)
|біологія
|хімія або іноземна мова
|Професійна освіта (Товарознавство)
|математика
|географія або іноземна мова
|Професійна освіта (Транспорт)
|математика
|фізика або іноземна мова
|Професійна освіта (Харчові технології)
|математика
|хімія або біологія
|Професійна освіта (Хімічні технології)
|математика
|хімія або біологія
|Спеціальна освіта
|біологія
|історія України або іноземна мова
|Фізична культура і спорт
|біологія
|творчий конкурс
|КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО
|Аудіовізуальне мистецтво та виробництво
|історія України
|творчий конкурс
|Дизайн (за спеціалізаціями «Графічний дизайн», «Дизайн одягу (взуття)», «Дизайн середовища», «Промисловий дизайн»)
|історія України
|творчий конкурс
|Дизайн (крім спеціалізацій «Графічний дизайн», «Дизайн одягу (взуття)», «Дизайн середовища», «Промисловий дизайн»)
|історія України
|математика або іноземна мова
|Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
|історія України
|творчий конкурс
|Хореографія
|історія України
|творчий конкурс
|Музичне мистецтво
|історія України
|творчий конкурс
|Сценічне мистецтво
|історія України
|творчий конкурс
|Музеєзнавство, пам’яткознавство
|історія України
|іноземна мова або географія
|Менеджмент соціокультурної діяльності
|історія України
|математика або іноземна мова
|Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
|історія України
|математика або іноземна мова
|ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
|Релігієзнавство
|історія України
|математика або іноземна мова
|Історія та археологія
|історія України
|географія або іноземна мова
|Філософія
|історія України
|математика або іноземна мова
|Культурологія
|історія України
|іноземна мова або географія
|Філологія
|іноземна мова
|історія України або географія
|СОЦІАЛЬНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ НАУКИ
|Економіка
|математика
|іноземна мова або географія
|Політологія
|історія України
|математика або іноземна мова
|Психологія
|біологія
|математика або іноземна мова
|Соціологія
|математика
|історія України або іноземна мова
|ЖУРНАЛІСТИКА
|Журналістика
|історія України
|математика або іноземна мова
|УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ
|Облік та оподаткування
|математика
|іноземна мова або географія
|Фінанси, банківська справа та страхування
|математика
|іноземна мова або географія
|Менеджмент
|математика
|іноземна мова або географія
|Маркетинг
|математика
|іноземна мова або географія
|Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
|математика
|іноземна мова або географія
|ПРАВО
|Право
|історія України
|математика або іноземна мова
|БІОЛОГІЯ
|Біологія
|біологія
|хімія або іноземна мова
|ПРИРОДНИЧІ НАУКИ
|Екологія
|біологія
|хімія або географія
|Хімія
|хімія
|математика або фізика
|Науки про Землю
|математика
|фізика або географія
|Фізика та астрономія
|фізика
|математика або іноземна мова
|Прикладна фізика та наноматеріали
|фізика
|математика або іноземна мова
|Географія
|географія
|математика або історія України
|МАТЕМАТИКА ТА СТАТИСТИКА
|Математика
|математика
|фізика або іноземна мова
|Статистика
|математика
|фізика або іноземна мова
|Прикладна математика
|математика
|фізика або іноземна мова
|ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
|Інженерія програмного забезпечення
|математика
|фізика або іноземна мова
|Комп’ютерні науки
|математика
|фізика або іноземна мова
|Комп’ютерна інженерія
|математика
|фізика або іноземна мова
|Системний аналіз
|математика
|фізика або іноземна мова
|Кібербезпека
|математика
|фізика або іноземна мова
|Інформаційні системи та технології
|математика
|фізика або іноземна мова
|МЕХАНІЧНА ІНЖЕНЕРІЯ
|Прикладна механіка
|математика
|фізика або іноземна мова
|Матеріалознавство
|математика
|фізика або іноземна мова
|Галузеве машинобудування
|математика
|фізика або іноземна мова
|Авіаційна та ракетно-космічна техніка
|математика
|фізика або іноземна мова
|Суднобудування
|математика
|фізика або іноземна мова
|Металургія
|математика
|фізика або іноземна мова
|ЕЛЕКТРИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ
|Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
|математика
|фізика або іноземна мова
|Енергетичне машинобудування
|математика
|фізика або іноземна мова
|Атомна енергетика
|математика
|фізика або іноземна мова
|Теплоенергетика
|математика
|фізика або іноземна мова
|Гідроенергетика
|математика
|фізика або іноземна мова
|АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА ПРИЛАДОБУДУВАННЯ
|Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
|математика
|фізика або іноземна мова
|Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
|математика
|фізика або іноземна мова
|Мікро- і наносистемна техніка
|математика
|фізика або іноземна мова
|ХІМІЧНА ТА БІОІНЖЕНЕРІЯ
|Хімічні технології та інженерія
|математика
|хімія або біологія
|Біотехнології та біоінженерія
|біологія
|хімія або математика
|Біомедична інженерія
|біологія
|математика або іноземна мова
|ЕЛЕКТРОНІКА ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ
|Електроніка
|математика
|фізика або іноземна мова
|Телекомунікації та радіотехніка
|математика
|фізика або іноземна мова
|Авіоніка
|математика
|фізика або іноземна мова
|ВИРОБНИЦТВО ТА ТЕХНОЛОГІЇ
|Харчові технології
|математика
|хімія або біологія
|Технології легкої промисловості
|математика
|фізика або хімія
|Технології захисту навколишнього середовища
|математика
|фізика або біологія
|Гірництво
|математика
|фізика або географія
|Нафтогазова інженерія та технології
|математика
|хімія або географія
|Видавництво та поліграфія
|математика
|фізика, або хімія, або іноземна мова
|Деревообробні та меблеві технології
|математика
|фізика або біологія
|АРХІТЕКТУРА ТА БУДІВНИЦТВО
|Архітектура та містобудування
|математика
|творчий конкурс
|Будівництво та цивільна інженерія
|математика
|фізика або іноземна мова
|Геодезія та землеустрій
|математика
|географія або історія України
|Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
|математика
|фізика або географія
|АГРАРНІ НАУКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВО
|Агрономія
|біологія
|хімія або математика
|Захист та карантин рослин
|біологія
|хімія або математика
|Садівництво та виноградарство
|біологія
|хімія або математика
|Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
|біологія
|хімія або математика
|Лісове господарство
|математика
|хімія або біологія
|Садово-паркове господарство
|математика
|хімія або біологія
|Водні біоресурси та аквакультура
|біологія
|хімія або математика
|Агроінженерія
|математика
|фізика або іноземна мова
|ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА
|Ветеринарна медицина
|біологія
|хімія або математика
|Ветеринарна гігієна, санітарія та експертиза
|біологія
|хімія або математика
|ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
|Стоматологія
|біологія
|хімія або математика
|Медицина
|біологія
|хімія або математика
|Медсестринство
|біологія
|хімія або математика
|Технології медичної діагностики та лікування
|біологія
|фізика або іноземна мова
|Медична психологія
|біологія
|хімія або математика
|Фармація, промислова фармація
|біологія
|хімія або іноземна мова
|Фізична терапія, ерготерапія
|біологія
|фізика або іноземна мова
|Педіатрія
|біологія
|хімія або математика
|Громадське здоров’я
|біологія
|математика або іноземна мова
|СОЦІАЛЬНА РОБОТА
|Соціальна робота
|історія України
|іноземна мова або математика
|Соціальне забезпечення
|історія України
|географія або математика
|СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ
|Готельно-ресторанна справа
|іноземна мова
|географія або математика
|Туризм
|іноземна мова
|географія або математика
|ВОЄННІ НАУКИ, НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА, БЕЗПЕКА ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ
|Державна безпека
|визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН
|визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН
|Безпека державного кордону
|визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН
|визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН
|Військове управління (за видами збройних сил)
|визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН
|визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН
|Забезпечення військ (сил)
|визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН
|визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН
|Озброєння та військова техніка (крім вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти
|математика
|фізика або іноземна мова
|Озброєння та військова техніка (для вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти
|визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН
|визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН
|Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)
|визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН
|визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН
|ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА
|Пожежна безпека
|математика
|фізика або біологія
|Пожежна безпека (для вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти)
|математика
|творчий конкурс
|Правоохоронна діяльність(для вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти)
|історія України
|творчий конкурс
|Цивільна безпека
|математика
|фізика або біологія
|ТРАНСПОРТ
|Річковий та морський транспорт
|математика
|фізика або іноземна мова
|Авіаційний транспорт
|математика
|фізика або іноземна мова
|Залізничний транспорт
|математика
|фізика або іноземна мова
|Автомобільний транспорт
|математика
|фізика або іноземна мова
|Транспортні технології (за видами)
|математика
|фізика або іноземна мова
|ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ
|Публічне управління та адміністрування
|математика
|іноземна мова або історія України
|МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
|Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
|іноземна мова
|історія України або математика
|Міжнародні економічні відносини
|іноземна мова
|географія або математика
|Міжнародне право
|іноземна мова
|історія України або математика