ЗНО-2018. Перелік сертифікатів за спеціальностями

Цьогоріч випускники складатимуть тести з української мови та літератури, історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії та іноземної мови

Останню учасники ЗНО мають можливість вибрати самостійно. Здавати можна англійську, німецьку, французьку та іспанську.

Для того, щоб вступити у виш, абітурієнт має подати сертифікати ЗНО з трьох конкурсних предметів.

Важливо, що у 2018 році зараховуватимуть також сертифікати ЗНО 2016 та 2017 років, крім іноземної мови. З цього предмету документ має бути «свіжим» – за 2018 рік.

Предмети, які слід здавати, щоб позмагатися у конкурсі на бажану спеціальність, визначені Умовами прийому до вищих навчальних закладів у 2018 році.

Перелік конкурсних предметів при вступі на основі повної загальної середньої освіти до вищих навчальних закладів для навчання на бюджетній формі за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань)