«Заньківчани» запрошують на «Christmas по-львівськи»

Вперше у Львові 25 грудня в Театрі ім. М. Заньковецької – новий і довгоочікуваний різдвяний проект від Lviv Jazz Orchestra

«Christmas по-львівськи» – це затишні мелодії в стилі Hollywood, абсолютно свіже бачення українських колядок, що разом з перевіреними часом і Голлівудом різдвяними Christmas carols зазвучать по-особливому у виконанні Біг-Бенду ЛНМА ім. М. Лисенка, фіналіста Х-Фактору Павла Пігури, джазової співачки Роксолани Зінчук, Біг-Бенду Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка, вокального ансамблю «Ноель» і Ділею! Атмосфера затишку та святково-карамельний різдвяний післясмак гарантовано! Те, що файно слухати і наспівувати під гарячий глінтвейн чи запашну львівську каву у колі рідних та друзів. Музика, що зігріває – такого не можна пропустити!

Соліст Павло Пігура – фіналіст Х-Фактору, виконавець, який запам’ятався проникливим виконанням і глибокими авторськими текстами.

Джазова солістка Роксолана Зінчук – знана випускниця кафедри джазового вокалу, лідер гурту ethNova, додасть імпровізацій традиційним композиціям і допоможе забути про бар’єри музичних жанрів. Агов, джазові фанати, налітайте!

Біг-Бенд Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка (диригент – Сергій Рудей) завжди збирають разом цікавих виконавців для не менш цікавих концертів. Вміють віртуозно задавати настрій, поєднувати музику різних жанрів та різних епох і покажуть глядачам, що таке справжня вишукана музична культура. Крім того, українські народні колядки вперше прозвучать у стилі Swing, як у кращих традиціях Глена Міллера та голлівудських 60-х!

Вокальний ансамбль «Ноель» вміють створити свято усюди, де їх запрошують.Їх музика залишає приємний післясмак, як добре вино. У холодну погоду їх голоси зігрівають душу не гірше глінтвейну, а тепло, ними подароване, залишається ще довго… Колядки в стилі hospel, добре знайомі народні колядки у новому звучанні – у підсумку вам захочеться їм підспівувати!

Спеціальний гість – Едуард Приступа, він же Діля з ТНМК – відомий співак, композитор, аранжувальник, додасть вечору харизми і прикрасить дійство елементами джазу, фолк-мюзик, репу, соулу. Цього вечора Діля виконає унікальні колядки у супроводі хору Львівського музколеджу ім.. С. Людкевича!

Автор проекту: популярний ведучий та організатор Петро Луцишин.

Художній керівник: заслужений діяч мистецтв України Остап Майчик.

Захід проводять за підтримки Львівської міської ради.

Початок концерту – о 20:00.