За несплату аліментів забиратимуть водійські права

Верховна Рада ухвалила законопроект, який має посилити захист прав дитина та її належне утримання

Аж 294 депутати погодилися, що аліментних боржників варто карати. Тож тепер, якщо людина півроку не сплачує аліментів, їй світить ціла низка покарань.

Найголовніше – заборонять керувати будь-яким транспортним засобом на термін 6 місяців. Винятком може бути лише той випадок, коли боржник заробляє водінням на життя. Або ж якщо він має інвалідність чи утримує особу з І, ІІ групою інвалідності або дитину з інвалідністю, і тому змушений користуватися транспортом.

Також боржника можуть обмежити у виїзді за кордон.

Крім того, вирішили не дозволяти таким людям використовувати вогнепальну мисливську та пневматичну зброю і полювати.

Усі обмеження будуть діяти доти, доки людина не сплатить усі борги.

У якості покарання можуть використати і соціальну роботу. Нараховуватимуть від 120 до 240 годин.

Якщо людина відмовиться виконувати роботу, відповідні органи зможуть заарештувати її. Одна доба «коштуватиме» 15 годин соцробіт. Однак більше, аніж 15 діб, арешт тривати не може.