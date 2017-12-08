За кошти ЄБРР на Сихові встановлять 409 індивідуальних теплових пунктів

Як повідомили у ЛМКП «Львівтеплоенерго», за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку заплановано встановлення 409 ІТП у Сихівському районі та 84 ІТП у Шевченківському районі за кошти Кіотського протоколу

«Ми будемо встановлювати ІТП не тільки по кредиту ЄБРР. Ми підписали ще одну велику угоду: за кошти Кіотського протоколу у Шевченківському районі також буде встановлено ІТП. Зараз активно працюємо в цьому напрямку. Отож встановлювати ІТП будемо у житлових будинках Сихівського і Шевченківського районів. Однак є дуже складні процедури, зокрема відповідно до умов Європейського банку», – розповів під час сесії Львівської міської ради мер Львова Андрій Садовий.

За інформацією від ЛМКП «Львівтеплоенерго», проводяться тендерні процедури щодо встановлення у Сихівському районі 409 ІТП (виділення коштів планують з кредиту ЄБРР). Також виконано технічні вимоги на тендер для встановлення 84 ІТП у Шевченківському районі (виділення коштів планують відповідно до Кіотського протоколу).

Індивідуальний тепловий пункт, або ІТП – це комплекс автоматичних пристроїв, зазвичай розташований у підвальній частині будівлі, призначений для того, щоб приєднати внутрішньобудинкові системи теплоспоживання – опалення, гарячого водопостачання або вентиляції – до теплової мережі. Встановлення індивідуального теплового пункту на вході теплоносія в житловий будинок дає можливість регулювати подачу тепла в конкретній будівлі, та керувати інтенсивністю подачі тепла в залежності від погодних умов.