За 17 крадіжок мешканець Львівщини сяде на 4 з половиною роки

За участі Миколаївського відділу Золочівської місцевої прокуратури, 04 грудня 2017 року Миколаївський районний суд Львівської області виніс обвинувальний вирок 23-річному місцевому мешканцю, який упродовж 2016 – 2017 року вчинив 17 квартирних крадіжок та інших майнових злочинів. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Львівської області.

За наслідками судового розгляду вказаного кримінального провадження, чоловіка засуджено до 4 років та 6 місяців позбавлення волі.