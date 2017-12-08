З понеділка у Львові почнуть встановлювати центральну ялинку

У понеділок, 11 грудня, із Брюхович у Львів привезуть ялинку, яку встановлять перед Оперним театром

На роботи для зрізки, транспортування, встановлення, набивки ялинки гілками, проведення робіт з ілюмінації та заходи з охорони громадського порядку на цьому об’єкті у міському бюджеті передбачено орієнтовно 100 тис. гривень. Нагадаємо, відкриття центральної ялинки міста планують 17 грудня, під час відкриття члени НСОУ «Пласт» передадуть мешканцям Вифлеємський Вогонь Миру.

«У понеділок ми привеземо до Львова ялинку, яку цьогоріч мешканка Брюхович віддає безкоштовно для міста. Після її довезення ми розпочнемо її встановлювати», – повідомив директор ЛКП «Зелений Львів» Богдан Москвяк.

«Для ЛКП «Зелений Львів» на зрізку, довезення у Львів, облаштування, встановлення та на набивку гілками ялинки передбачено 40,5 тис гривень. Для ілюмінації ялинки ЛКП «Львівсвітло» виділено 41,4 тис гривень, також для ЛКП «Муніципальна Варта» виділено 20,5 тис. гривень на забезпечення охорони громадського порядку на цій території з 14 грудня до 31 грудня», – зазначив начальник відділу благоустрою управління інженерного господарства Валерій Самойленко.

Нагадаємо, головна ялинка Львова цьогоріч матиме зовсім іншу концепцію. Буде представлено 18-метрову ялинку з монохромними прикрасами та вишуканою ілюмінацією. Організатори ставили завдання створити відчуття домашнього затишку і свята, щоб передусім комфортно було мешканцям Львова. Про це розповіла організатор Ольга Гренюх.

Центральну ялинку Львова відкриють 17 грудня. У день відкриття Львівський осередок Національної скаутської організації «Пласт» передасть мешканцям міста Вифлеємський вогонь миру.

Як писала “Львівська газета” раніше, у центрі Львова цьогоріч поставлять дві новорічні ялинки – на площі перед оперним театром і на площі Митній.