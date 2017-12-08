Як львівські водії за 5 хвилин дізнаються про кращу ціну на поліси ОСАЦВ

Страховка одному водієві коштує 500 грн, інший сплачує за поліс 1000 грн, а третій викладає 2000 грн

Різницю в ціні страховики пояснюють тим, що кожен вид транспорту небезпечний по-своєму.

На українському ринку страхування склалась ситуація, що страхові компанії пропонують поліси ОСАЦВ за різними цінами, але з однаковими умовами та покриттям. Найпростіше з’ясувати вартість страховки за допомогою сервісу порівняння цін на поліси oh.ua. Яким би не був транспорт — бюджетний седан або гуркітлива вантажівка — сервіс допоможе його водієві знайти мінімальну ціну на поліс.

Що спільного між об’ємом двигуна та місткістю кузова?

За інформацією сервісу страхування Oh.ua, яка базується на даних українських страховиків, тип транспорту найбільше впливає на вартість поліса ОСАЦВ. Спеціально для визначення вартості полісів автоцивілки страховики поділили колісний транспорт на 5 категорій: легкові автомобілі, причепи, мотоцикли, вантажівки та автобуси.

Вартість поліса для кожного з типів транспорту залежить від технічних характеристик: чим габаритніша та потужніша техніка, тим більше її власники витрачають на поліси. Наприклад, вартість ОСАЦВ у Львові для седана варіюється від 650 грн до 1200 грн. Страховий агрегатор Oh.ua повідомляє, що цінник залежить від робочого об’єму двигуна машини. За оцінками страховиків, чим потужніший двигун, тим більше ризик, що машина спровокує аварію. Тому страховка ОСАЦВ для Toyota RAV4 дорожча, ніж для Peugeot 208.

Як впливають параметри техніки на вартість страхування

Вартість поліса для легкового автомобіля залежить від робочого об’єму двигуна.

Власники машини з двигуном об’ємом до 1600 куб. см сплатять за страховку 670 грн, з двигуном 1601–2000 куб. см — 1000 грн, з двигуном 2001–3000 куб. см — 1100 грн, з двигуном понад 3001 куб. см — 1200 грн.

Вартість поліса для вантажівки залежить від вантажності.

Власникам вантажних автомобілів з вантажністю до 2 тонн поліс коштує в середньому 1400 грн, а для моделей з тоннажем понад 2 тонн — приблизно 2000 грн.

Вартість поліса для автобуса залежить від кількості пасажирських місць.

Власники автобусів, у яких менше ніж 20 місць для пасажирів, витрачають на поліси автоцивілки 1700 грн, а для великих моделей ОСАЦВ коштує 2000 грн.

Вартість поліса для мотоцикла або моторолера залежить від об’єму двигуна.

Власники 2-х колісного транспорту з двигуном об’ємом до 300 куб. см сплачують 250 грн, а для моделей понад 300 куб. см — 450 грн.

Страховка ОСАЦВ з однаковими сумою покриття та умовами страхування коштує від 250 до 2000 грн. Поліс байкерам обходиться дешевше, ніж далекобійникам. Причина в тому, що чим більшу загрозу транспорт несе для інших учасників руху, тим дорожче коштує страховка для його водія. Мінімальну ціну на страховку ОСАЦВ в Україні для будь-якого транспорту допоможе знайти сервіс Oh.ua (www.oh.ua).