Від початку року через власну необережність на Львівській залізниці загинуло 43 людини

Від початку року через на Львівській залізниці травмувалося 79 осіб, 43 – смертельно

Упродовж 11 місяців 2017 року на Львівській залізниці зафіксовано 79 випадків травмування сторонніх громадян, із них 43 – із летальним наслідком, серед загиблих – 2 дітей. За аналогічний період минулого року на території регіональної філії трапилося 103 випадки травмувань невиробничого характеру, внаслідок яких через власну необережність та легковажність загинуло 58 осіб, у тому числі 2 дитини.

Основна причина таких випадків – порушення громадянами правил безпеки на залізничному транспорті, зокрема перехід через колії у невстановлених місцях та ходіння по коліях, що останнім часом, особливо серед молоді, відбувається із використанням аудіонавушників та під супровід гучної музики. Це знижує пильність порушників та «заглушує» гул від наближення поїзда і навіть попереджувальні сигнали локомотива.

Поряд із тим, впродовж січня-листопада цього року на коліях регіональної філії «Львівська залізниця» зафіксовано 260 випадків застосування екстреного гальмування поїздів із метою запобігання наїзду на сторонніх осіб. Швидка реакція та професійні дії локомотивних бригад, виявлені у цих випадках, фактично врятували порушників від каліцтва та смерті.

Варто нагадати, що в таких надзвичайних ситуаціях запобігти трагедії дуже важко, адже поїзд неможливо раптово зупинити. У залежності від швидкості руху та ваги рухомого складу гальмівний шлях поїзда у режимі екстреного гальмування може становити навіть понад 1 кілометр.

Залізничники Львівської магістралі вкотре наголошують, що залізниця – це зона підвищеної небезпеки і аж ніяк не місце для прогулянок, пустощів й розваг, і закликають громадян бути уважними та неухильно дотримуватися правил безпеки на об’єктах інфраструктури: на перонах, платформах та переїздах, поблизу колій чи безпосередньо в поїздах.