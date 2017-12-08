Венеційська комісія не підтримала Угорщину щодо «мовної» статті закону «Про освіту»

У прес-службі МОН кажуть, що комісія прийняла аргументацію української сторони щодо закидів, ніби мовна стаття звужує права представників національних меншин.

«Визначальна роль державної мови не може піддаватись сумнівам та повністю відповідає всім міжнародно-правовим інструментам міжнародних та регіональних організацій. Ми вдячні Венеціанській комісії за підтвердження цієї позиції», – кажуть у Міністерстві.

Натомість експерти просять Україну продовжити перехідний період для виконання мовної статті. Відповідно до Закону «Про освіту», вона має повністю вступити в дію у 2020 році.

Міністерство освіти і науки погоджується з цією рекомендацією і погоджується її підтримати. А також наголошує, що Україна готова в майбутньому постійно співпрацювати із європейськими експертами для того, щоб розвивати законодавчу базу в сфері забезпечення прав національних меншин.

Нагадаємо, Угорщина хоче визнати Україну порушником Угоди про асоціацію з ЄС через закон про освіту. Міністр закордонних справ та торгівлі Угорщини Петер Сійярто заявив, що таким чином Україна відібрала право у всіх меншин використовувати їхню рідну мову під час отримання освіти у віці від 10 років.