У Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі відкрили пересувну бібліотеку

Сьогодні, 8 грудня, у Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі презентували пересувну бібліотеку в межах проекту «Книжка – лікар для дітей» Асоціації видавців та книгорозповсюджувачів Львівщини

«Це вже другий проект, який ми реалізовуємо, ми маємо ідею у всіх лікарнях розмістити пересувні бібліотеки, тому що книга на сьогодні коштує дорого і не кожен має змогу її придбати, а так пацієнти можуть взяти книжки з полички, принести свої з дому. Сподіваюся, бібліотека функціонуватиме активно», – зазначив голова Асоціції видавців та книгорозповсюджувачів Львівщини Михайло Ватуляк.

Проект «Книжка – лікар для дітей» Асоціації видавців та книгорозповсюджувачів Львівщини є одним із переможців конкурсу з визначення проектів, розроблених інститутами громадянського суспільства, на виконання яких надається фінансова підтримка департаменту внутрішньої та інформаційної політики Львівської облдержадміністрації.

«У час Інтернету і гаджетів презентація цієї пересувної бібліотеки є дуже важливою, адже дітей потрібно заохочувати читати книги. Ми раді, що маємо змогу підтримувати такі проекти і розуміємо, наскільки важливо донести до дітей цінність книги», – розповіла начальник відділу комунікацій з громадськістю департаменту внутрішньої та інформаційної політики Львівської ОДА Оксана Шульган.

Зазначимо, пересувна бібліотека також функціонує у Військово-медичному клінічному центрі Західного регіону.