У Стрию внаслідок вибуху невідомої речовини загинув працівник вагоноремонтного заводу

Небезпечна подія сталася вчора, 7 грудня

Як інформує Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА, о 15:30 у м. Стрий на ДП «Стрийський вагоноремонтний завод» стався вибух, коли працівник підприємства розпилював металеву бочку з-під невідомої речовини. Унаслідок вибуху працівник, мешканець с. Ланівкка Стрийського району 1956 року народження, отримав травми та у вкрай важкому стані був госпіталізований до реанімаційного відділення Стрийської центральної районної лікарні. Там о 21:40 він помер від отриманих травм. Причини події з’ясовують.