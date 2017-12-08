У магазині в Бориславі виявили вбитими двох працівників

Тіла продавців без ознак життя та з колото-різаними ранами були виявлені у одному з магазинів у Бориславі. Про це інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області.

Учора, 7 грудня, близько 23.10 у Бориславське відділення поліції надійшло повідомлення від керуючого одним з місцевих магазинів про те, що, незважаючи на пізній час, приміщення магазину не здано під охорону, а працівники не виходять на зв’язок.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. У магазині правоохоронці виявили тіла двох продавців, 20-річної мешканки Борислава та 27-річного мешканця Дрогобича, без ознак життя та з колото-різаними ранами.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.115 (умисне вбивство) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне позбавленням волі.

Поліцейські встановлюють обставини загибелі працівників магазину, призначено низку експертиз, проводиться досудове розслідування.