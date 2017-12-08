Львівські патрульні отримали 12 велосипедів від ЄС (фото)

Велопатрулі виїдуть на вулиці міста вже навесні

У патрульній поліції міста повідомляють, що велосипеди вже отримали.

«Консультативна місія Європейського Союзу передала патрульній поліції Львова 12 велосипедів, уніформу та інше спорядження, вартістю понад 380 тисяч грн. (12 000 євро). До весни велосипедний поліцейський патруль, який складається з 40 офіцерів, буде проходити спеціальну підготовку», – повідомили у прес-службі патрульної поліції.

10 велосипедів використовуватимуть для велопатруля, а 2 передали відділу зв’язків з громадськістю патрульної поліції Львова.

Таким чином в Україні хочуть впровадити одну з найкращих європейських практик, коли громада взаємодіє із поліцією.

До речі, навчатиме львівських велопатрульних Назарій Прінь – інспектор патрульної поліції Львова. Для цього він пройде відповідну підготовку від експертів та представників канадської поліції.

А працюватимуть поліцейські на велосипедах у парках та на вулицях середмістя Львова.