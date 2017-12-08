У Львові оберуть нових учасників Молодіжного симфонічного оркестру

9-10 грудня, з 10.00 до 18.00 у львівському Палаці Потоцьких, відбудеться другий відбір і прослуховування нових учасників до складу Молодіжного симфонічного оркестру України/YsOU (The Youth Symphony Orchestra of Ukraine). До Львова з’їдеться сотня молодих музикантів зі всіх областей та регіонів України, які є учнями або студентами музичних навчальних закладів. За результатами двох відбіркових днів буде обрано ще тридцять музикантів, які доповнять склад оркестру і візьмуть участь у наступних проектах.

Відбір відбуватиметься за участі: Оксани Линів, головної диригентки Опери та філармонійного оркестру в місті Грац (Австрія), засновниці Молодіжного симфонічного оркестру України/YsOU та арт-директорки фестивалю LvivMozArt; Ірини Вакуліної, директора Молодіжного симфонічного оркестру України/YsOU, диригентки та співзасновниці Центру музичного розвитку «Tempo»; Юрія Ланюка, композитора, лауреата Національної премії ім. Т. Шевченка, Заслуженого діяча мистецтв України, професора та завідувача кафедри струнно-смичкових інструментів ЛНМА ім. М. Лисенка; Богдани Півненко, заслуженої артистки України, завідувачки кафедри скрипки НМАУ ім. П. Чайковського; Аркадія Войнова, заслуженого артиста України, професора ХНУМ ім. І. Котляревського; Віктора Росади, викладача ОНМА ім. А. Нежданової, концертмейстера групи тромбонів Національного одеського філармонійного оркестру.

«Створивши Молодіжний симфонічний оркестр України, ми заснували спільноту, в якій юні музиканти зможуть набувати новий досвід — і не тільки професійний, а й особистий. Адже колектив орієнтований на співпрацю з молодіжними оркестрами світу та Європи. Оркестр – це така річ, де загальний результат залежить від кожного», – зазначила Оксана Линів, ініціатор і засновник Молодіжного симфонічного оркестру України/YsOU.

Плани оркестру на 2018 рік:

– липень 2018 р., виступ на закритті Міжнародного фестивалю класичної музики LvivMozArt (Львів, Україна);

– серпень 2018 р., виступ на Міжнародному фестивалі молодіжних оркестрів Young Euro Classic (Берлін, Німеччина);

– вересень 2018 р., Гала-концерт з нагоди відкриття сезону Musikverein Graz, Австрія, де Молодіжний симфонічний оркестр України/YsOU зіграє програму на символічну тему «Будуємо мости»

Довідка. Молодіжний симфонічний оркестр України – це унікальний проект, який об’єднує найталановитіших молодих музикантів віком від 12 до 22 років з усіх куточків України.

Проект зі створення Молодіжного симфонічного оркестру України у 2016 році відбувся за підтримки Федеративної Республіки Німеччина, Goethe-Institut, Міністерства культури України, Бетховенського Фестивалю в м. Бонн (BeethovenFest Bonn), та в партнерстві з фестивалем LvivMozArt за ініціативи Оксани Линів.