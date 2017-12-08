У Львові горіла трьохповерхова будівля

На щастя, ніхто з людей внаслідок пожежі не постраждав

Як інфомує Головне управління ДСНС України у Львівській області, 7 грудня о 10:58 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в м. Львові на вул. Ясна. Займання виникло в цегляній трьохповерховій будівлі. До місця виклику виїхали пожежно-рятувальні підрозділи м. Львова. Об 11:25 пожежу вдалося локалізувати, а об 11:26 повністю ліквідувати. Вогонь встиг знищити дерев’яну обшивку вентиляції на площі 0,5 кв.м.

До ліквідації пожежі залучили 15 осіб і 3 одиниці спецтехніки.

Причини та обставини події наразі встановлюють.