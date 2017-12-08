ТЦ «Роксолана» запрошує на виставку «Мандри часом» (фото)

XХI виставка творчих робіт учнів «Школи мистецтв Оксани Бондарук» «Мандри часом» – це ілюстрація частини вікових пластів всесвітньої історії та віддзеркалення подій минулого очима юних художників, відтворення уяви дітей образами розмаїття мистецтв та культур народів світу.

Образотворчі роботи – дряпанки-гратографії, пастелі, аплікації та живопис – поведуть вас у фантастичну подорож першими ландшафтами планети Земля часів динозаврів і первісних людей, Стародавньою Грецією, Африкою, Давнім Єгиптом, часами Середньовіччя та Модерну і навіть стародавніми вуличками нашого рідного міста Лева.

На відвідувачів чекають товщі глибин морів та океанів, насичені кольори джунглів, аромати рослин тропічного лісу, спостереження щоденних справ тварин, знайомство зі знаменними людьми історичних часів, велич і таємниці старовинних замків, пригоди богів і героїв, фараонів та королів, ельфів і фей, лицарів та драконів, мореплавців та винахідників, художників та письменників.

Ви побачите існуюче, вже не існуюче та те, чого ще не існує – безліч дивних фантасмагорій мандрів часу.

Містерії давнини, мандри часом, це – унікальний світ пригод, загадок, таємниць, дивних подорожей та фантастичних відкриттів, де втілюється і оживає казка.

Світ, де все можливо, завдяки здійсненим дитячим мріям.

Вхід вільний.