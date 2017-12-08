Саакашвілі затримали і помістили в ІТТ

Екс-голову Одеської ОДА й екс-президента Грухії Міхеїла СААкашвілі затримали в Києві й помістили до ізолятора тимчасового тримання. Про це повідомив на своїй facebook-сторінці генпрокурор Юрій Луценко.

«Згідно постанови про розшук працівники Нацполіції виявили місцеперебування М. Саакашвілі на вул Відрадній міста Києва та затримали його. Затриманий поміщений до ізолятора тимчасового тримання. Плануються слідчі дії та звернення в суд про обрання запобіжного заходу», – написав Луценко.



Як повідомив Давід Сакварелідзе, в коментарі «Українська правда», Міхеїла Саакашвілі затримали в квартирі у його товариша. Це сталося близько 22 години. За словами Сакварелідзе, зв’язку з затриманим немає.

Речниця партії «Рух нових сил» Мар’яна Почтар підтвердила інформацію про затримання Саакашвілі та повідомила у коментарі УП, що правоохоронці атакують наметове містечко.

До Саакашвілі в Аскольдовий провулок (де розміщений ізолятор тимчасового тримання) приїхав адвокат, він намагається пройти, але його не пускають до затриманого. За словами Почтар, територію перекрили автобусом.