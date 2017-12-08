Протягом місяця у подвір’ї палацу Потоцьких діятиме «Зимова резиденція Львова»

Проект триватиме з 15 грудня 2017 року до 15 січня 2018 року.

У подвір’ї палацу Потоцьких буде облаштовано святковий ярмарок для усіх відвідувачів Зимової резиденції; дитячі атракціони, в тому числі каруселі та дитячий потяг; декілька фото-зон, зокрема з фігурами собак різних порід, адже наступний рік — рік собаки.

«Закликаємо разом розповісти нашим дітям, мешканцям і гостям міста про мистецькі твори, які є надбанням і гордістю Львова. Адже практично кожен знає про Мону Лізу в Парижі чи Сікстинську Мадонну в Дрездені, проте одиниці знають про чудові твори, які «живуть» у Львові. Вхід на територію подвір’я Палацу Потоцьких безкоштовний», – повідомляють організатори.

Метою заходу, який триватиме з 15 грудня 2017 року до 15 січня 2018 року, є збільшення кількості відвідувачів у Львівській Національній картинній галереї ім. Б. Г. Возницького, популяризація експонатів та подій, що проводяться в галереї, серед мешканців та гостей Львова, а також створення атмосфери свята.

Для цього на території подвір’я Палацу Потоцьких буде організовано простір для дозвілля дітей та дорослих в одному стилістичному форматі казкового святкового ярмарку. По центру, буде встановлено ялинку, яку прикрасять ангеликами, створеними за ескізами львівських мисткинь Ольги та Зоряни Опанащук і арт-студії Івони Лобан.

Подвір’я палацу Потоцьких буде відкрите для відвідувачів, які захочуть поласувати смаколиками та покататися на атракціонах. Планують проведення різних конкурсів, як-от конкурс на найкращий костюм ангелика, конкурс на найкращу пані та панянку в муфточці й капелюшку, конкурс на найкращий костюм для песика, і ще багато цікавого.

У програмі заходів заплановано проведення параду породистих собак. Організатор – кінологічний центр «ДОК». Також розроблена квест-екскурсія: відшукати якнайбільше зображення собак на картинах, елементах інтер’єру та серед інших творів мистецтва в експозиційних залах Палацу. Переможці квестів і найуважніші відвідувачі зможуть поласувати особливим пряничками, виготовленими кондитером чудової львівської кав’ярні Belle Vue.

Також, копії картин з фондів галереї «вийдуть» на вулицю у вигляді тантамаресок – стендів для фотографування з отворами для облич. Таким чином, і діти, і дорослі зможуть в ігровій формі знайомитись з творами мистецтва.

Упродовж святкового місяця на території резиденції планують заходи, що відтворюватимуть зимові розваги львів’ян періоду кінця ХІХ – початку ХХ століття. У цей період, у подвір’ї палацу курсуватимуть шпацер-кеби (чорного та білого кольорів), які є репліками автомобіля «Форд» 1915 року.

Галерея працюватиме за розкладом, який ще формується:

вівторок-п’ятниця з 10:30 год. до 17:00.

субота-неділя з 10:00 год. до 17:00.