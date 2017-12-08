На фотовиставці у Львові покажуть «Тих, що непомітні»

Мета виставки – привернути увагу до життя людей з розумовою неповносправністю в нашому місті, роблячи акцент на їхніх дарах, талантах і можливостях.

«Часто люди з розумовою неповносправністю є непомітні в житті міста, але вони є і вносять свою частинку прекрасного в цей світ. Кожна фотографія – це неймовірна історія наших друзів, їхніх переживань, радості. Під час проекту ми «ловили» найрізноманітніші моменти їх життя: під час праці на майстернях, за спілкуванням, прогулянками. Реалізувати цей проект нам допомогла фотограф Олена Умрихіна», – розповіли організатори.

Триватиме виставка впродовж двох тижнів, до 21 грудня.

Довідка. «Лярш-Ковчег» у Львові – це перша спільнота Ляршу в Україні, яка офіційно стала членом Міжнародної Федерації Лярш у 2008 році. Спільнота налічує близько 100 членів. Мета спільноти – дати людям, які відчужені від суспільства, можливість бути залученими в громаду, плекати почуття власної гідності та цінності свого життя через дружбу, спільну працю, проведення дозвілля та молитву.

У світі спільнота «Лярш» існує з 1964 року, коли Жан Ваньє разом з о. Томою Філіпом запросили двох розумово неповносправних чоловіків із державного закладу жити разом у селищі Троллі. З цієї першої спільноти, яка була започаткована у Франції і мала римо-католицьке коріння, розрослося багато спільнот в різних культурних та релігійних традиціях. На сьогодні «Лярш» – це Міжнародна Федерація, яка об’єднує 149 спільнот в 37 країнах світу на 5 континентах.