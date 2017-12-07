До зимових свят призначать ще 19 додаткових поїздів

Пасажирів просять заздалегідь подбати про квитки на поїздки під час новорічно-різдвяних свят

В «Укрзалізниці» зазначають, що під час свят пасажиропотік традиційно зростає. Особливо напередодні вихідних.

“Укрзалізниця здійснює постійний моніторинг наявності вільних місць, призначаємо поїзди у найбільш затребуваних напрямках. Збільшили кількість поїздів до Західної України, щоб максимально задовольнити потреби пасажирів. В той же час необхідно планувати подорожі заздалегідь, оскільки існують технічні обмеження щодо розмірів руху на ділянках, можливості станцій щодо прийняття та відправлення поїздів за добу», – зазначив в.о. голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов.

До речі, на 15 поїздів, які додатково призначили ще раніше, вже розпочався продаж квитків.