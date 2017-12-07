Завтра у Львові попрощаються із загиблим Героєм

Сьогодні у каплиці Івана Хрестителя, що на вул. Пекарській, 52, відбувся парастас. А вже завтра о 10:30 домовину з тілом віднесуть до Гарнізонного храму св. ап. Петра та Павла на вул. Театральній, 11. Тут відбудеться чин похорону.

А об 11:45 труну із тілом Героя відвезуть на Личаківське кладовище. Поховання відбудеться о 12:00 на полі почесних поховань №76.

Нагадаємо, боєць Першої штурмової роти ДУК ПС Віктор Матюхін загинув унаслідок обстрілу в с. Піски 4 грудня. Віктор переїхав в Україну з Казахстану, проживав у Львові. У нього залишилася дружина.